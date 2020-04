Deventer raadslid overleden aan corona

Peter Onvlee, gemeenteraadslid in Deventer, is gistermiddag op 68-jarige leeftijd overleden aan corona. Een week eerder overleed zijn vrouw aan de gevolgen van het virus.

Gemeentebelang, de partij waar Onvlee fractievoorzitter was, maakt het droevige nieuws bekend op haar website. 'Het is voor ons niet te bevatten dat de verbinding nu definitief verbroken is.'

Verkiezingen 2018

Onvlee was in het verleden lid van Algemeen Belang. Toen hij in 2014, na jaren in Australië te hebben gewoond en gewerkt, terugkwam in de gemeente Deventer, sloot hij zich aan bij opvolger Gemeentebelang. Bij de verkiezingen van 2018 werd Onvlee lijsttrekker.