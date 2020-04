Defensie springt bij in Overijsselse ziekenhuizen: "Militaire artsen nemen andere kwaliteiten mee"

Steeds meer verpleegkundigen en artsen van Defensie helpen mee in Overijsselse ziekenhuizen. Sinds deze week staan er al militairen aan het bed in het MST in Enschede en Isala in Zwolle.

De militaire verpleegkundigen en artsen komen bovenop de capaciteit van het ziekenhuis. "En het ziekenhuis zet ze in waar ze het hardst nodig zijn", zegt Sjaak van Elten, woordvoerder van Defensie. "Wij hebben 250 verpleegkundigen in dienst bij Defensie. Daarvan zijn er nu al 130 ingezet in Nederland en daar komen er deze week nog meer bij."

Stressbestendig

De kwalificaties van artsen onderling verschilt, maar de artsen van defensie zijn gelijk aan civiele artsen en verpleegkundigen. "Onze artsen en verpleegkundigen doorlopen vaak stages in civiele zorginstellingen, dus daar doen ze ervaring op."

Andersom hebben militairen volgens Van Elten kwaliteiten die ze de civiele wereld mee in nemen. "Ze zijn erg gewend aan werken onder druk, daarmee zeg ik niet dat mensen in de zorg dat niet zijn. Maar we hebben wel een goede mate van stressbestendigheid, denken in oplossingen en triage. Dat is natuurlijk nu wel de situatie in ziekenhuizen, dat men goed moet bekijken welke patiënten er eerst moeten worden geholpen. Dat is wel systematiek die uit defensie komt."

De verpleegkundigen van defensie staan niet in uniform aan het bed. "Maar dat heeft vooral te maken met de hygiëne-eisen. Men staat gewoon in ziekenhuiskledij. Dus dat is ook uit praktische overweging."

Vraaggestuurd

Aangezien missies en oefeningen van Defensie veelal stil liggen, heeft Defensie haar eigen gezondheidsdienst nauwelijks nodig. Vandaar dat het personeel ingezet kan worden in de ziekenhuizen. "We werken vraaggestuurd. Ziekenhuizen en veiligheidsregio’s dienen een verzoek in en daarna kijken wij of we militaire bijstand kunnen verlenen daar waar dat het hardst nodig is."

Voorlopig kan Defensie nog bijspringen, "maar ons emmertje is niet onuitputtelijk", zegt Van Elten. "We moeten natuurlijk ook nadenken over wat er nog meer aan komt, bijvoorbeeld in het Caribisch gebied. We verwachten niet dat we moeten zeggen dat we ons personeel zelf weer nodig hebben. Een groot deel van onze missies ligt ook stil, dus dat geeft ons lucht."