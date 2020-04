Economic Board Regio Zwolle loodst ondernemers door coronacrisis

"Dit komt bovenop de financiële hulp van het Rijk", zegt voorzitter Trudy Huisman van Economic Board Regio Zwolle. "Ons doel is het werk en de innovatiekracht in de regio Zwolle op peil te houden, zodat we ook in crisistijd samen aan de toekomst kunnen blijven bouwen."



"Voor ondernemers, zzp’ers maar ook grote werkgevers, is niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen of welke voorzieningen voor hen gelden", zegt Huisman. De website Samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers daarin de weg. Mede op verzoek van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland Regio Zwolle hebben wij dit initiatief genomen."



Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Op deze manier kunnen ze samen tot oplossingen komen, bijvoorbeeld door het onderling uitlenen van medewerkers.



Hulp op maat

Door de acute economische omslag kampen ondernemers met vragen. Kan ik een uitkering aanvragen voor werknemers in verband met het coronavirus? Hoe kan ik in deze tijd van ‘social distance’ mijn product of dienst verkopen? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor medewerkers die noodgedwongen thuis zitten?

Economic Board Regio Zwolle heeft specialisten die op basis van kennis en ervaring kunnen meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.



Nieuwe voorzieningen

Naast het geven van directe hulp op maat wordt bekeken hoe overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties de regio Zwolle bestand kunnen maken tegen de economische teruggang als gevolg van de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus.

"We signaleren knelpunten en hulpvragen waar nog geen voorzieningen voor zijn. Dat vormt voor de Economic Board de basis voor eventuele nieuwe regionale voorzieningen voor ondernemers én voor overleg met het Rijk", aldus Huisman.



Sterk netwerk

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is verheugd over de regionale aanpak van de coronacrisis in Regio Zwolle: "Deze regionale aanpak doet een beroep op het sterke netwerk dat zich door de jaren heen in Regio Zwolle heeft gevormd. We zijn sterk geworden door onze aanpakkersmentaliteit, grote onderlinge verbondenheid, het feit dat we elkaar werk gunnen en de manier waarop we voor elkaar klaarstaan. We zetten als regio onze netwerken in om ondernemers te steunen met ook aandacht voor het economisch perspectief na de crisis."