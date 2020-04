Uitvaartverzorgers in Zwartewaterland werken nauw samen om alle overledenen waardig afscheid te geven

Het grote aantal mensen dat in korte tijd is overleden aan corona trekt ook zijn wissel op de uitvaartverzorgers in Hasselt. Om de overledenen goed te kunnen verzorgen en de nabestaanden afscheid te laten nemen wordt er uitgeweken naar uitvaartverzorgers in Zwartsluis en Genemuiden.

Uitvaartverzorger Gert Mooiweer uit Zwartsluis ziet steeds meer overledenen uit Hasselt bij hem in het centrum. "We hadden altijd al goed overleg als uitvaartverzorgers in Zwartewaterland. En nu proberen we elkaar te versterken en te helpen waar het kan".

Veilig verzorgen

Mensen uit Hasselt die zijn overleden aan corona worden naar het uitvaartcentrum Zwartsluis gebracht om daar op een veilige manier verzorgd en opgebaard te worden. Daarna gaan ze weer terug naar de familie in Hasselt, zodat die afscheid kunnen nemen.

Het verzorgen van de overleden coronapatiënten is risicovol, weet Mooiweer. "Een overleden patiënt blijft nog dagen besmettelijk. We volgen nauwgezet de richtlijnen, we zien er echt uit als maanmannetjes, met een witte overall, lange handschoenen, ik heb daar nog een doktersjas bij, een mondkapje en gezichtsbescherming".



Sober afscheid

Hasselt rouwt, met zoveel slachtoffers in korte tijd. Maar nabestaanden kunnen maar heel sober afscheid nemen van hun dierbaren. Alleen met de naaste familie, en altijd op gepaste afstand, ook van de overledene. Voor de uitvaartverzorgers is dat soms lastig uit te leggen aan de nabestaanden.

"De meesten zijn vol begrip en schikken zich overal in", ziet Mooiweer, "maar andere families hebben nog wat noten op hun zang, die denken, zo erg is het allemaal niet. Dan moeten we ze er toch op wijzen dat dat echt niet kan. Maar uiteindelijk heeft iedereen er dan wel begrip voor".

Emotioneel zwaar

De vele coronaslachtoffers trekken ook hun wissel op de uitvaartverzorgers zelf. Gert Mooiweer: "ik vind het emotioneel nu best zwaar. Ik doe dit vak al een aantal jaren en zo heftig als nu heb ik nog nooit meegemaakt. Je staat er professioneel in, maar het laat wel zijn sporen na".