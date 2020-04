Drive-in voor Twentse zorgmedewerkers in Enschedese parkeergarage

Alle GGD's in Nederland hebben van het ministerie van Volksgezondheid de oproep gekregen om deze speciale teststraten in te richten. Voor de regio Twente gebeurt dat sinds vorige week in een parkeergarage. Voordeel daarvan is dat mensen in de auto kunnen blijven zitten en alleen maar langs hoeven te rijden.

Vorige week werden alleen nog medewerkers getest die direct met zieke patiënten in aanraking waren gekomen. Deze week wordt dat verder uitgebreid voor personeel in de gehandicaptenzorg en GGZ. Uiteindelijk moet er aan het einde van de week voor alle zorgmedewerkers in Twente de mogelijkheid zijn om getest te worden in een drive-in.

Alle testen worden aan het einde van de dag naar het laboratorium gebracht, waar tussen de 24 en 48 uur een uitslag bekend is.