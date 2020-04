Stalker uit IJhorst voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum

De rechtszaak werd via een videoverbinding afgedaan, maar de al vaker voor stalking veroordeelde 55-jarige wilde zelf niet voor de camera verschijnen. Hij zit op dit moment in voorarrest in een Penitentiaire Inrichting. Zijn advocaat en de officier van justitie waren ook via een videoverbinding aanwezig. Zij zaten in hun zwarte toga met witte bef thuis of op kantoor alsof ze in de rechtszaal aanwezig waren.



Drie mensen gestalkt

De officier van justitie verdenkt de 55-jarige man ervan dat hij vorig jaar zeker drie mensen stalkte en daar ondanks een contactverbod ook mee doorging. Waarom de 55-jarige zijn slachtoffers keer op keer lastig viel met berichten en telefoontjes, is niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie omschrijft de inhoud van de berichten als 'dwingende of dreigende financieel getinte teksten met het oogmerk het slachtoffer te dwingen iets te doen of vrees aan te jagen'.



In een geval zou de verdachte ook een zoon van een slachtoffer hebben aangesproken om een boodschap aan diens vader door te geven.



Geschiedenis van stalken

Bij de rechtbank is de 55-jarige geen onbekende. De man was ooit betrokken bij een transportbedrijf in zijn woonplaats. Na een arbeidsconflict viel hij in 2016 zijn vroegere collega's lastig. Een van de eigenaren van het bedrijf kreeg toen in korte tijd 6500 sms-berichten. Het leverde hem een werkstraf van 100 uur op.

Een jaar later werd de man opnieuw veroordeeld, omdat hij toch was doorgegaan met het lastigvallen van de eigenaren van het transportbedrijf. De rechtbank in Zwolle veroordeelde hem in 2017 tot 120 dagen celstraf waarvan 117 dagen voorwaardelijk.



Zoals het er nu uitziet, wordt de 55-jarige in juni opgenomen in het PBC. Of dat ook gaat gebeuren is door de corona-crisis niet zeker. Zijn advocaat gaf aan 'een slag om de arm te houden' als het gaat om de opnamedatum. De rechtbank in Zwolle heeft al wel een nieuwe datum voor een pro formazitting, 23 juni.