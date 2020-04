Dalfsen doet goede zaken met verkoop van bouwgrond

Het mooie resultaat werd gemeld door wethouder Ruud van Leeuwen tijdens de eerste digitale vergadering van de financiële raadscommissie. Deze online vergadering verliep overigens bijzonder gestructureerd en kon ook door de burgers thuis worden gevolgd.

Geld naar jeugdzorg

De grondopbrengsten zijn vooral te danken aan de verkoop van industriegebied van de Grift 3 in Nieuwleusen; de Gerner Marke en de Nieuwe Landen. Een deel van het geld zal worden besteed aan maatschappelijke doeleinden, zoals de jeugdzorg waar de gemeente met tekorten te maken heeft.

De raadsleden trokken wel de conclusie dat er nu nog maar weinig grond voor bedrijfsterreinen in de gemeente voorradig is. Er is alleen nog grond beschikbaar in Lemelerveld. De vraag is of de gemeente in het verleden de juiste keuze heeft gemaakt door alleen in Nieuwleusen en Lemelerveld bedrijfsterreinen te ontwikkelen.

Wethouder Van Leeuwen wil later dit jaar met de gemeenteraad van Dalfsen bespreken wat de fracties verder willen met de ontwikkeling van gronden voor woningbouw, bedrijfsterreinen en energie in de toekomst. Luco Nijkamp van de ChristenUnie vroeg de wethouder om toch vooral door te blijven gaan met de uitgifte van kavels bestemd voor woningbouw. De vraag naar grond voor woningbouw is groot in Dalfsen.