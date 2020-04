Zeg dag tegen corona! Raalte maakte deze prachtige steunbetuigingen

Kinderen schreven de kleurrijkste berichten met stoepkrijt, er werd een hart gemaakt op een voetbalveld en er werd gesport.

Omdat we zo ontzettend veel reacties hebben gekregen, was het onmogelijk om elk initiatief te filmen. Maar foto's van alle creaties mogen altijd gemaild worden naar drone@rtvoost.nl. Deze foto's kregen we vandaag binnen vanuit Raalte:

Waar gaan we morgen heen?

Morgen gaan we in Ootmarsum de lucht in. Iedereen in de stad kan zich aanmelden met leuke initiatieven. Heb je bijvoorbeeld een weiland? Maai een enorm hart, schrijf een bericht met strobalen of misschien heb je zelf wel een veel beter idee. Laat het ons weten. Ook stoepkrijtacties en spandoeken zijn natuurlijk van harte welkom!

Mail jouw initiatief naar drone@rtvoost.nl of vul onderstaand formulier in. Als je een mail stuurt: geef daarin aan wat, voor wie, wanneer en waar je dat gaat doen. Stuur ook contactgegevens mee, zodat we je eventueel kunnen bellen. Let op: dit gaat dus om vrijdag.