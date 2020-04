UT-studenten in financiële problemen

Studenten van de Universiteit Twente kampen met serieuze financiële problemen vanwege de coronacrisis. Om hen te helpen, is er een noodfonds opgezet. Met de crowdfundingsactie is al meer dan tienduizend euro opgehaald, maar dat is volgens de initiator nog lang niet genoeg. “We gaan voor de veertigduizend euro.”

Bijbaantjes die stopgezet zijn of ouders die ineens geen inkomen meer hebben: veel studenten in Nederland zitten in financieel zwaar weer. Bij de Landelijke Studentenvakbond (LsvB), die de belangen van studenten behartigt, zijn al meer dan 1200 meldingen binnengekomen. “We krijgen 100 tot 150 berichten per dag van studenten die in acute geldnood zitten. Ze worden niet meer ingeroosterd op hun bijbaantje, terwijl de vaste kosten wel gewoon doorlopen”, zegt Alex Tess Rutten, voorzitter van de LsvB.

Schrijnende verhalen

Specifieke cijfers uit Overijssel zijn er (nog) niet, maar ook op de Universiteit Twente zijn er ‘serieuze financiële problemen’. Vooral buitenlandse studenten op de UT komen in de knel, stelt onderwijsdirecteur Marjolein Dohmen-Janssen. “Hun ouders betalen de studie, maar zij hebben vanwege de crisis ineens geen inkomen meer. En er zijn ook studenten die een beurs kregen, maar die niet meer betaald wordt omdat de noodsituatie in hun thuisland geldt.”



Dat levert soms schrijnende verhalen op, ziet Dohmen. "Sommige studenten hebben op dit moment geen geld meer om te studeren en te leven. Ze hebben niet eens geld om eten te kopen."

Noodfonds

Om de noodlijdende studenten financieel te helpen, heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente een noodfonds opgezet. Daarin is inmiddels al meer dan tienduizend euro binnengekomen. "We willen samen door de crisis, dus we gaan elkaar samen helpen", zegt Maurice Essers, directeur van het Universiteitsfonds. "Niet iedereen kan terug naar familie en vrienden, of steunen op hun studiebeurs of de overheid in Nederland."



Studenten maken zich volgens onderwijsdirecteur Dohmen vooral zorgen over het nog wel kunnen betalen van het collegegeld. "Dat geldt vooral voor studenten buiten de EU, zij betalen een hoog tarief collegegeld. Ik snap die onrust heel goed. Want als je ineens een bedrag van duizend euro moet betalen en je hebt geen inkomsten meer, dan maak je je daar ernstig zorgen over. Ze zijn bang dat hun studie moet stoppen en dat willen we natuurlijk voorkomen.”

Verdubbelen

Het Universiteitsfonds beloofde vorige week om de eerste ingezamelde tienduizend euro te verdubbelen, waardoor de teller inmiddels al op meer dan twintig mille staat. Essers: "We gaan gewoon door, we gaan voor de dertigduizend en misschien wel voor de veertigduizend euro."



Het ingezamelde geld gaat naar SAC, de Student Afferencing Counseling van de UT. "Zij hebben het beste zicht op de studenten die het het hardste nodig hebben en zij helpen dus bij het bepalen van het verdelen van het geld", aldus Dohmen.