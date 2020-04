Burgemeester Zwartewaterland: "Niet met dertig mensen naar een begrafenis"

Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland roept op om alleen in zeer beperkte gezelschappen begrafenissen bij te wonen. Een maximum van dertig personen is wettelijk toegestaan, maar dat is volgens hem aan de hoge kant.

De gemeente Zwartewaterland is zwaar getroffen door het coronavirus. Alleen al het afgelopen weekend zijn in die gemeente tien mensen overleden. Zeven in Hasselt en drie in Genemuiden. Bilder vertelde dat bij de lokale omroep Zwartewater FM. Van zeven personen is vastgesteld dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Van de andere drie is dat niet bekend omdat deze personen daar niet op zijn getest.

Meer uitvaarten

Door het hoge aantal sterfgevallen zijn er in korte tijd ook veel meer uitvaarten. Gebruikelijk in de gemeente Zwartewaterland gaan veel mensen naar een begrafenis. Om verspreiding van het virus te voorkomen roept de burgemeester op daar alleen naar toe te gaan als het echt moet. Bijvoorbeeld de directe nabestaanden van een overledene.

Bilder refereert aan mensen die werkzaam zijn in de uitvaartsector. Zij lopen net als de bezoekers een verhoogd risico om besmet te raken met het virus als er grotere groepen bijeenkomen tijdens een uitvaart. "Laten we niet iets ondoordachts doen waardoor het virus zich verder kan verspreiden. Blijf op afstand ook al heb je een innerlijke aandrang om dat anders te doen." Met deze oproep hoopt hij dat mensen thuis blijven en op een andere manier het rouwproces doormaken. "Hoe moeilijk en ongewoon dat voor de samenleving ook is."

Maximaal tien

Naast de uitvaarten noemde Bilder ook nog de bruiloften die gepland staan. Sommigen gaan toch door, maar in beperkte vorm. Ook daarvoor geldt dat er maximaal dertig mensen bij mogen zijn. Bilder roept op om dat aantal te beperken tot tien. Hij heeft ook gehoord dat sommige bruidsparen alleen voor de wet trouwen en na de coronacrisis een feest organiseren. Dat is volgens hem een voorbeeld hoe het ook kan.