Pepijn en twee vrienden kregen boete voor coronaovertreding: "Bleek een dure grap"

Het leek zo'n onschuldig idee. De vrienden Pepijn Blaak, Melle Bakker en Emre Ermis uit Enschede wilden afgelopen vrijdagavond even een stukje rijden met de auto om een luchtje te scheppen. De frisse neus kregen ze wel, maar ze kregen ook een boete voor het overtreden van de coronaregels. "We dachten dat een wandeling moest kunnen, maar dat bleek een dure grap", vertelt Pepijn. Nu willen ze anderen waarschuwen.

De drie 18-jarige vrienden gingen vrijdagavond naar het Buurserzand om een stukje te lopen. Volgens de regels liepen ze op anderhalve meter afstand van elkaar. Maar ze zaten met z'n drieën in één auto en dat mag niet. Dus werd het trio vlak nadat ze van de parkeerplaats reden, staande gehouden door de politie. "Er kwam ineens een auto de parkeerplaats opgereden", legt Pepijn uit. "We hadden pas later in de gaten dat het de politie was."

'Niet van bewust'

De agenten zagen de drie samen in een auto zitten. "We waren ons er niet van bewust dat het niet mocht", vertelt Pepijn. Ze probeerden nog even te bluffen door te zeggen dat ze samenwoonden, maar daar trapte de politie niet in.

De boete kan oplopen tot bijna 400 euro per persoon. En dat is even slikken voor de drie, die pas net meerderjarig zijn. "Als we nog minderjarig waren, was de boete 95 euro geweest", baalt Pepijn. De officier van justitie moet de hoogte nog bepalen.

Onduidelijkheid

Nu willen ze dus anderen waarschuwen. "Er is nog veel onduidelijkheid. Zelfs de politie, die we een dag later belden over de regels, wisten niet precies hoe het zat", vertelt Pepijn. Ze hopen dat iedereen er op gaat letten. "Want dit kostte ons aardig wat centjes."