Ingeslagen meteoriet houdt Glanerbrug na 30 jaar nog altijd in z’n greep

Joan Oldersma en Henk Louis waren vijf jaar geleden de initiatiefnemers voor een grote zwerfkei met plaquette die de plek markeert waar de meteoriet dertig jaar geleden ongeveer insloeg. Het woonhuis waar de ruimtesteen terecht kwam is gesloopt, toch vonden beide mannen dat de plek gemarkeerd moest blijven.

De meteoriet knalde dwars voor het dak van de familie Wichman aan de Gronausestraat. Het gezin was niet thuis, en ontdekte de volgende ochtend een ravage op zolder.

Huis waar meteoriet insloeg (Foto: eigen foto Joan Oldersma)

Vuurbol

Het gezin belde aanvankelijk de politie, omdat ze dachten dat er vandalen of inbrekers in huis waren geweest. Al snel bleek het om een stuk ruimtesteen te gaan, dat uiteen spatte in een brok van 855 gram en talloze kleine fragmentjes. De vuurbol, die de meteoriet veroorzaakte, was destijds te zien tot in Denemarken.

In Nederland zijn in totaal zes meteorieten terechtgekomen. Vorig jaar werd nog boven Hasselt een meteoriet gezien, maar dit stuk steen is tot op de dag van vandaag niet gevonden.

"Glanerbrug wil meteoriet terug"

Het stuk ruimtesteen ligt nu in museum Naturalis in Leiden. Tot ergernis van Oldersma en een aantal plaatsgenoten. Zij begonnen daarom een actie: 'Glanerbrug wil z'n meteoriet terug!' "We wilde dat de meteoriet in het jubilieumjaar hier in Twente te zien was. In een museum in Enschede bijvoorbeeld, in ieder geval voor een jaar", zegt Oldersma.

Te broos

Helaas wilde museum Naturalis niet meewerken aan een tijdelijke verhuizing van de meteoriet naar Twente. Oldersma kreeg te horen dat de steen te broos zou zijn om nog te verplaatsen. "Ik zou de steen graag zelf ophalen, maar helaas werkt dat niet zo."

Om het dertig jarig jubileum toch niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan, wilde Oldersma en Louis een kleine tentoonstelling en een lezing organiseren, maar vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan dat nu ook niet doorgaan. De mannen hopen later dit jaar alsnog aandacht te kunnen besteden aan meteoriet van Glanerbrug.