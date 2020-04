Twentse ziekenhuizen lanceren app voor mensen die willen weten of ze corona hebben

De OLVG corona check app is bedoeld voor mensen die wonen in het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen MST en ZGT en die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt.

De ziekenhuizen benadrukken dat de app geen vervanging is van reguliere zorg of spoedhulp. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft die niet kan wachten, moet zelf contact opnemen met de huisarts.

Hoe werkt het?

Wie zich aanmeldt voor de app geeft iedere dag een aantal zaken door. Het gaat om vragen over koorts, hoesten, verkoudheid en kortademigheid.



Een medisch team beoordeelt de ingestuurde gegevens en reageert daarop. Als dat medisch noodzakelijk is, wordt binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen. Als er geen medisch reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een bericht via de app. Wie gebeld wil worden, kan dat aangeven in de app.

Gratis app

De app is gratis. MST en ZGT werken voor de digitale corona check samen met een aantal andere ziekenhuizen in heel Nederland die de app ook aanbieden. Zorgverleners van deze ziekenhuizen kunnen met de coronacheck de gezondheid van grote groepen mensen op afstand volgen.

OLVG aan de basis

De app werd vorige maand voor het eerst gelanceerd bij het OLVG in Amsterdam. Dat ziekenhuis ontwikkelde de OLVG corona check samen met app-bouwer Lucii. In de video hieronder legt longarts Paul Bresser van het OLVG de werking van de app uit.

Hoe werkt OLVG corona check from Luscii on Vimeo.