Rechtbank Overijssel velt bijzonder vonnis over simpele diefstal

Het draait allemaal om de simpele diefstal van een accu uit een boerenschuur in Dalfsen, afgelopen september. Middenin de nacht, om 03.20 uur, ziet de boer via zijn beveiligingssysteem iemand rondscharrelen in de machineberging. De persoon draagt een overall en laarzen en heeft een zaklantaarn vast. De boer belt direct 112.

Duitse wagen

De dief verlaat met een gestolen accu via een zandpad de boerderij. De boer ziet hem vertrekken. Er rijdt een auto weg richting Dalfsen. Politieagenten zien in het zand afdrukken van laarzen. De agenten worden gebeld door collegae die in de buurt een Duitse auto zijn tegengekomen. De agenten herinneren dat ze kort ervoor ook een dergelijke auto hebben gezien.

We got him

De wagen wordt aangehouden, de bestuurder lijkt er gloeiend bij. In de kofferbak liggen laarzen, een overall, een zaklantaarn, handschoenen én precies eenzelfde accu. De laarzen hebben hetzelfde profiel en dezelfde maat als de afdrukken op het zandpad. Zelfs de bandensporen komen overeen. Volgens de rechtbank genoeg bewijs om de man te veroordelen. Toch doet de rechter dat niet.

Alternatief

Dat komt, omdat de verdachte een alternatief scenario heeft gegeven. De zaklantaarn en handschoenen had hij nodig bij de inspectie van zijn vrachtwagen. Hij zou die ochtend vroeg beginnen aan een rit. Daarom reed hij daar ook in de buurt met zijn auto, op weg naar zijn werk. Hij kon papieren laten zien, die aantoonden dat hij daadwerkelijk zo vroeg aan het werk moest.

De overall en de laarzen had hij die middag nodig, zei hij. Om bij zijn oom gras te gaan maaien. Hij had na de vorige maaibeurt de accu meegenomen om diefstal van de grasmaaier te voorkomen. Nu had hij de batterij dus bij zich, om de maaier weer te laten werken. Zijn oom liet weten dat de verdachte inderdaad zou komen grasmaaien.

Reconstructie

Omdat de zaak in eerste instantie zo klaar als een klontje leek, maar de rechter nu toch begon te twijfelen, is besloten om met de verdachte naar de boerderij te gaan voor een reconstructie. Er zijn opnames van de verdachte gemaakt in zijn overall en de laarzen, in de machineberging. De opnames zijn vergeleken met beelden van de daadwerkelijke diefstal. Wat bleek? Het postuur van de verdachte kwam niet overeen met de dader.

De verdachte (rechts) en de dader bij de machines (Foto: Rechtbank Overijssel)

Overtuigend

De beelden maakten dat de rechter het voordeel van de twijfel aan de verdachte heeft gegeven. Hij is vrijgesproken."Beelden overtuigen meer dan duizend woorden", aldus de rechter. Daarom verwerkte hij ze in zijn vonnis, hier te lezen.

Bijzonder

Volgens een woordvoerder van de rechtbank is het bijzonder dat de foto's uit een dossier gepubliceerd worden in een vonnis. "Af en toe komen ze wel eens in een voetnoot te staan van een verkeerszaak, maar niet op deze manier."

De heldere uiteenzetting van de rechter heeft hem veel complimenten opgeleverd binnen de rechtspraak. Zo twittert de Enschedese strafpleiter Kalk: "Goed dat deze rechter naast het ten laste gelegde ook het alternatieve scenario helemaal heeft doorlopen en de lezer deelgenoot maakt van zijn overwegingen die (al dan niet) resulteren in een bewezenverklaring. Zelfs met vergelijkende foto’s. Hulde!"