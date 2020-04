De 17 gezichten van oorlog in Overijssel | Jan Braakman wil weten wie de soldaten waren die Overijssel bevrijdden

Veel oorlogsfilms en -boeken gaan over soldaten die met heroïsche acties streden voor vrijheid en democratie. In werkelijkheid is er weinig heldhaftigs aan oorlog voeren. De soldaten die Europa en uiteindelijk ook Overijssel bevrijdden, zagen zichzelf echt niet als helden. Ze hadden veel ellende meegemaakt en waren bang nog dood te gaan met het einde van de oorlog in zicht. Evengoed hebben ze dapper gevochten voor onze vrijheid.

Van 1 tot en met 17 april treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Canadese bevrijders in Holten

Het waren vooral de Canadezen die de provincie Overijssel 75 jaar geleden wisten te bevrijden van de Duitse bezetter. Ruim honderd Canadezen kwamen bij die strijd om het leven. De omgekomen soldaten liggen begraven op de Canadese Begraafplaats in Holten. In totaal liggen er bijna 1.400 soldaten begraven die Nederland hebben helpen bevrijden. Moedige mannen die huis en haard hebben verlaten om de dictatuur van Hitler een halt toe te roepen. Waar kwamen deze mannen vandaan? Waarom vochten deze mannen met gevaar voor eigen leven in een ander land

Journalist Jan Braakman was op jonge leeftijd al erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Nu doet hij onderzoek naar de herkomst van de soldaten en probeert zoveel mogelijk familieleden op te sporen en informatie te documenteren. Daarbij is het persoonlijke familieverhaal van Braakman één van de drijvende krachten.

