'Haris Vuckic stapt transfervrij over naar Real Zaragoza'

Real Zaragoza staat momenteel tweede in de Segunda Division, het tweede niveau in Spanje. Omdat de competitie vanwege het coronavirus stilligt, is nog niet bekend of de ploeg zal promoveren.

In 2017 kwam de Sloveen over van Newcastle United. Na een zware knieblessure is Vuckic dit jaar bezig aan een verdienstelijk seizoen. Hij kwam tot dusver 25 keer in actie en wist elf keer te scoren.