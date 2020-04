Timing kon slechter, zwembad Hengelo grijpt coronatijd aan om glijbaan te repareren

Blij zijn ze er niet mee maar de timing kon slechter. Het Twentebad in Hengelo is vanwege de coronamaatregelen dicht, maar zou anders ook deels dicht zijn voor een noodzakelijk reparatie aan de nieuwe glijbaan en het binnenbad.

Het Twentebad in Hengelo is de laatste jaren ingrijpend gerenoveerd. Het buitenbad werd overdekt en het bad kreeg een nieuwe entree. De hoofdattractie, de glijbaan, werd vervangen en is nu sneller en uitdagender.

Constructiefouten

Maar de glijbaan bleek geleverd met een aantal constructiefouten. "Het materiaal van de vangbakken aan het eind van de glijbaan is niet sterk genoeg. Er zijn honderden bouten vervangen en het multimediasysteem in de buizen werkte niet goed." Het koste badmanager Melisie hoofdbrekens om een geschikt moment te vinden om de grote reparatie uit te voeren. "We waren van plan het tussen de krokus- en meivakantie te plannen, tot we 'geholpen' werden door de maatregelen omtrent corona. Natuurlijk zijn we er niet blij mee maar de timing kon slechter."

Handen uit de mouwen

Naast monteurs van de glijbaan zijn ook de vaste medewerkers van het Twentebad aan het werk. "Niet rond het bad of op de uitkijk. Maar in de weer met de kwast en borstels. Hekken worden geschilderd en tegels schoongespoten. Je moet goed zoeken, er zit bijna geen mos meer tussen de tegels."

Ouderen

Er gebeurt van alles in en rond het Twentebad, maar het ontbreekt aan dat waar het bad voor gemaakt is: zwemmers. "Er worden geen zwemlessen gegeven en ook de recreatiezwemmers zijn er niet. De groep die denk ik het hardst wordt geraakt zijn de ouderen voor wie zwemmen vaak het enige uitje en beweging in de week is. Ik hoop dat de coronamaatregelen, vooral voor hen, niet te lang duren."