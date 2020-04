De 17 gezichten van oorlog in Overijssel | Gerrit Jan Piksen beschrijft hoe een dorp voor zijn ogen verwoest wordt

Het verhaal van Gerrit Jan Piksen over een verwoestend bombardement (Foto: Marc Willighagen)

In het centrum van veel Overijsselse steden staan tussen oude gebouwen soms ineens panden uit de naoorlogse periode van wederopbouw. De strakke sobere nieuwbouw laat goed zien dat veel steden in de oorlog te maken hebben gehad met vernietigende bombardementen. Soms vergisten de geallieerde piloten zich tussen Duitse en Twentse steden, soms waren de bombardementen doelbewust.

Van 1 tot en met 17 april treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.



Oorlogsschade in Nijverdal

Op 22 maart 1945 tijdens een zonnige voorjaarsdag trekken veel inwoners van Nijverdal erop uit. Men keek er niet van op toen Amerikaanse bommenwerpers in de lucht verschenen want de spoorlijnen in de regio waren al vaker doelwit geweest. Niemand kon echter bevroeden dat dit de zwartste dag uit de Nijverdalse geschiedenis zou worden.

Dit keer was namelijk een kruispunt vlakbij Nijverdal het doel en de gevolgen waren afschuwelijk: 73 doden en vele gewonden. De materiële schade was enorm. 37 huizen, 22 winkelpanden en een school werden verwoest. Veel mensen waren alles kwijt. Gerrit Jan Piksen hield een dagboek bij en schreef over de rampdag waarbij een groot deel van z’n familie omkwam.

