RTV Oost zendt met Pasen 'Passie in de Provincie' uit

RTV Oost zendt op eerste paasdag weer het programma 'Passie in de Provincie' uit. Het thema is dit jaar "Kiek Um Es", voortbordurend op de kerstnachtdienst uit 2019. Aan de hand van de kruiswegstaties volgen classis-predikant Klaas van der Kamp en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen de lijdensweg van Jezus.

De lijdensweg van Jezus staat symbolisch voor een dagelijks leven van vallen en opstaan, iets wat de inwoners in Overijssel vooral ook momenteel tijdens de coronacrisis ervaren. Tegelijkertijd steken ook mensen de helpende hand uit aan anderen; de mensen staat er niet alleen voor. Dat was tijdens de lijdensweg van Jezus zo en ook de huidige coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar en ook behulpzaam de mens kan zijn.

Passie in de Provincie is op verschillende locaties in de provincie opgenomen. Er zijn beelden uit Lettele, van de Regge in Zuna, de Antonius van Paduakerk in Nijverdal en de Canadese Begraafplaats in Holten. De presentatie wordt verzorgd door Bert Groothengel.

Passie in de Provincie is tot stand gekomen in samenwerking met de Twente Academie en te zien op zondag 12 april om 18.30 uur. De uitzending wordt daarna om het uur herhaald.