Hoe komen Zwolse jongeren de coronatijd door? Tips en activiteiten op online platform

De gemeente Zwolle heeft in samenwerking met PEC Zwolle United, Hedon/Travers Welzijn en SportService Zwolle het initiatief genomen voor een online jongerenplatform, waarop Zwolse jongeren informatie en activiteiten kunnen vinden om de coronacrisis door te kunnen komen. De aftrap voor het platform is vanavond om 19.00 uur met een online livesessie van rapper Ness en Rico op Instagram via @buz_insta.

Jongeren moeten nu ze verplicht thuis zitten, zich toch kunnen vermaken. Het platform BUZ voorziet de jongeren in diverse alternatieve bezigheden. Ook worden ze geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis en er is ruimte voor het stellen van vragen aan deskundigen. Dit met als doel om de Zwolse jeugd door deze bizarre tijden heen te loodsen. Zodat ze gezond blijven, zowel fysiek als mentaal, en straks zonder problemen de draad weer op kunnen pakken als ze opnieuw in het dagelijkse ritme van school en werk komen.

Thuis blijven

Travers Welzijn jongerenwerker Cor van den Belt: "Wat er nu aan de hand is in de wereld is voor volwassenen al amper te bevatten, laat staan voor jongeren. Daarnaast is er de beklemmende boodschap om thuis te blijven in het normaal zo bruisende Zwolle. En ook om sociaal contact te vermijden. Wij zien het als onze taak om er in deze tijd te zijn voor jongeren en ze alternatieven te bieden voor wat ze nu missen. Het is tevens een manier om signalen op te vangen en hiermee aan de slag te gaan. Wat leeft er, waar liggen hun behoeftes?"

Het platform is bedoeld om vraag en aanbod samen te laten komen. Van den Belt: “Er ontstaan op diverse plekken in Zwolle al initiatieven voor en door jongeren. Maar lang niet alle jongeren worden op dit moment bereikt. Met de partijen die nu samenwerken, hebben we de power om veel jongeren uit Zwolle online te bedienen. We hebben een divers aanbod samengesteld. Maar ook andere initiatieven zijn welkom om aan te sluiten.”

Fun & facts

Roxane de Pina, coördinator van BUZ: "We gaan vooral veel lol maken. We bieden afwisseling zoals informatie, facts en toffe content. Ook online kun je plezier met elkaar maken, denk aan een online toernooi, zoals FIFA. Ook gaan we live met een lifestylecoach, workouts en Q&A’s met verschillende artiesten.''

Michiel van Willigen, wethouder Jeugd en Onderwijs, noemt dit een initiatief waar Zwolle op zat te wachten. "Véél jongeren zijn zich bewust van de ernst van de zaak, beschermen onze ouderen en blijven thuis. Juist daarom gaan we via het platform zoveel mogelijk online filmpjes, tips en activiteiten delen waar jongeren in Zwolle wat aan hebben. Die helpen om deze tijd goed en positief door te komen."