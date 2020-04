Afgelopen etmaal één persoon overleden in 'coronabrandhaard' Zwartewaterland

Eén persoon is afgelopen 24 uur overleden in Zwartewaterland, zegt burgemeester Eddy Bilder. Het is de Overijsselse gemeente die het hardst wordt getroffen door het coronavirus. Afgelopen weekend was een triest dieptepunt, toen tien doden vielen.

Het is overigens niet zeker of deze persoon is overleden door het coronavirus. "Maar hoogstwaarschijnlijk wel", zegt de burgemeester. Hij geeft dagelijks een update van de situatie in zijn gemeente op de lokale radiozender ZwartewaterFM.

Jongeren

"De situatie is nog steeds erg zorgelijk", aldus Bilder. "We krijgen ook steeds meer berichten over jongeren die erg ziek worden door het virus. We moeten met z'n allen sterk zijn en volhouden."

Volgens huisartsen in Zwartewaterland zijn in totaal 28 inwoners met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Vooral in Hasselt raakten veel mensen besmet. Vermoedelijk doordat een aantal prominente bewoners, zoals de huisarts en dominee, het virus onder de leden had.

Dikke streep

De burgervader van Zwartewaterland zet een dikke streep onder de boodschap van premier Mark Rutte om vol te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven.