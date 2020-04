Kabinet denkt na over scenario's voor weg terug uit coronamaatregelen

Premier Mark Rutte was vanavond voorzichtig positief over de strijd tegen het coronavirus. Hij liet weten dat het kabinet nadenkt over mogelijke scenario's voor een weg terug uit de huidige maatregelen. Maar voorlopig komt een afzwakking er nog niet.

Rutte zei dat hij trots is op het afgelopen weekend. "Ondanks het stralende weer is het in het hele land gelukt om de regels in acht te nemen. We bleven zoveel mogelijk thuis. Natuurlijk waren er een paar uitzonderingen, maar al met al liet Nederland zich van z'n beste kant zien. We hebben dit dus voor elkaar over."

"De cijfers laten nu voorzichtig zien dat het allemaal niet voor niets is", zei Rutte over de aantallen in de ziekenhuizen die steeds minder snel stijgen. "Deskundigen vertellen ons dat dit komt door de maatregelen en dat we daar ons aan houden. Maar het risico is dat mensen denken dat we wel weer wat losser met de regels kunnen omgaan. Maar een grotere fout kunnen we bijna niet maken. Als we nu niet volhouden, dan volgt een nieuwe hoge piek."

Paasweekend

Met het oog op het paasweekend dat voor de deur staat, roept de minister-president wederom op om de regels na te leven. "Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Maak geen onnodige reizen."

Ondertussen gaf Rutte aan dat het kabinet nadenkt over "mogelijke scenario's voor een intelligente weg terug uit deze intelligente lockdown. Maar terug naar het normale leven zal een zaak zijn van de lange adem. Als we op 28 april al stappen kunnen zetten, dan is echt niet alles in één keer normaal."

Maatregelen

De momenteel geldende maatregelen, vorige week verlengd tot 28 april, blijven voorlopig dus gehandhaafd. Cafés en restaurants zijn inmiddels ruim drie weken dicht. Mensen met een beroep waarbij ze veel contact hebben, zoals kappers en rij-instructeurs, mogen hun vak niet meer uitoefenen.

Ook zijn sinds 16 maart de scholen gesloten. Die blijven nog zeker tot en met de meivakantie dicht. Daarnaast geldt nog steeds de dringende oproep om anderhalve meter afstand te houden. Sportclubs blijven ook gesloten. Deze maatregelen worden niet aangescherpt, maar ook nog niet afgezwakt. In de week voorafgaand aan 28 april wordt een nieuw besluit genomen over de periode daarna.

Eerder vandaag kwam het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM met een advies aan het kabinet. Dat advies luidt dat gewacht moet worden met het versoepelen van anti-coronamaatregelen tot aan specifieke voorwaarden is voldaan. Premier Rutte zei deze adviezen over te nemen.

Apps



Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid liet weten dat het kabinet kijkt naar de mogelijkheden om apps te gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. "We zien dat technologie ons kan helpen. We denken daarbij aan twee mogelijke apps."

Eén van die apps vertelt of je in de buurt bent geweest van iemand die het coronavirus heeft of heeft gehad. Een tweede app moet zorgen voor makkelijker contact met een dokter in de buurt. De Jonge: "Maar dat kan alleen als we heel voorzichtig omgaan met privacy. Dat vraagt om een nauwkeurige verdere uitwerking."

Cijfers

In Nederland zijn nu 2.110 mensen overleden door het coronavirus. Het RIVM registreerde het afgelopen etmaal 234 nieuwe sterfgevallen. Niet eerder waren dat er zoveel. Kanttekening is dat deze stijging deels komt doordat sterfgevallen in en rond het weekend pas later worden gemeld. Dat effect uit zich dan op dinsdag in de cijfers.

Positief is dat het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen maar heel beperkt toenam. Het zijn er in Nederland nu 1.424, vijftien meer dan gisteren. Het is de laagste stijging van het aantal bezette bedden in meer dan drie weken tijd.

Overijssel

In onze provincie werden er de afgelopen 24 uur 68 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen in Overijssel op 1.279.

De gemeente Zwartewaterland is met 28 sterfgevallen het hardst getroffen in onze provincie. Alleen afgelopen weekend overleden daar al tien inwoners. In zeven gevallen staat het vast dat zij zijn bezweken aan het coronavirus, in drie gevallen lijkt hier sprake van. Van de tien doden gaat het om zeven personen uit Hasselt en drie inwoners van Genemuiden.