Wat vind jij: Een verplichte corona-app installeren gaat mij te ver

De app waar het om gaat vertelt je bijvoorbeeld of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn, vertelde De Jonge: "Je krijgt dan het advies om binnen te blijven en je via een andere app te melden bij een huisarts."

Deskundigen van het RIVM zeggen dat de strenge coronamaatregelen wellicht teruggeschroefd kunnen worden als dergelijk onderzoek intensief gedaan is. Dit brononderzoek ligt nu bij de GGD, deze app moet dat gaan vervangen. De privacy van de gebruikers, zo benadrukten zowel de minister als premier Rutte, blijft gewaarborgd.

De apps zijn nog in ontwikkeling, maar Rutte sluit niet uit dat deze app verplicht wordt.