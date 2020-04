Geen creaties op het water deze zomer: Belt-Schutsloot gelast populaire gondelvaart af

De Christelijke OranjeVereniging (COV) in Belt-Schutsloot heeft in samenspraak met haar gondelbouwers besloten de jaarlijkse gondelvaart af te gelasten. Het evenement zou op vrijdag 14 augustus plaatsvinden, maar het wordt volgens de organisatie door de coronamaatregelen erg lastig om een kwalitatief goede gondelvaart aan te bieden.

"We hebben vooraf geïnformeerd bij de burgemeester van onze gemeente wat volgens hem de te verwachten stappen zijn die genomen worden als de quarantaineperiode voorbij is", schrijft de organisatie in een brief naar alle gondelbouwers en vrijwilligers.

"Het lijkt er sterk op dat die maatregelen dusdanig zijn, dat het heel lastig wordt om een kwalitatief goede gondelvaart aan te bieden aan de bezoekers."

Grote mensenmassa's

COV benadrukt dat 'uiteraard niemand weet wat er de komende tijd staat te gebeuren' en dat die conclusie een aanname blijft. "Maar afwachten en op het laatste moment nog starten geeft teveel onrust."

"We achten de kans heel groot dat, ondanks dat er misschien kleinschalig gebouwd zou kunnen worden, we toch de grote mensenmassa’s moeten weren. Dan is de teleurstelling des te groter en wordt er onnodig risico gelopen op diverse gebieden."

'Goed of helemaal niet'

De organisatie heeft daarom besloten de gondelvaart te verschuiven naar volgend jaar. "We hebben kwaliteit altijd hoog in het vaandel gehad. We doen het goed of helemaal niet. Het lijkt ons verstandig om onze energie te bewaren voor 2021 en dan voor de dag te komen met iets prachtigs zoals alleen de Belt dat kan."

COV overweegt wel om het dorpsfeest door te laten gaan, mits het virus in augustus onder controle is en er dan weer evenementen kunnen plaatsvinden. "Wellicht [gaat het dan zelfs om] een wat uitgebreidere versie, omdat iedereen toch de handen vrij heeft, waar normaliter de uren aan de gondels besteed werden."

Indrukwekkend schouwspel

De gondelvaart in Belt-Schutsloot staat bekend als een landelijk evenement, waar inmiddels meer dan tienduizend bezoekers op af komen. Vorig jaar mocht het waterdorp prinses Beatrix nog ontvangen als eregast.

Overdag varen indrukwekkende, drijvende creaties met technische hoogstandjes door de grachten van het dorp. 's Avonds varen de gondels opnieuw uit, maar dan gaan de talloze lampjes op de boten aan. De verlichte tuinen langs de route dragen bij aan een sprookjesachtige sfeer.