Flinke vertraging voor plan zorgwoningen Oldenzaal

De ontwikkeling van een zorgcomplex in en rond Villa De Rozenhof in Oldenzaal dreigt met vele maanden te worden vertraagd. De Raad van State gaf de gemeente Oldenzaal vandaag extra huiswerk, omdat de parkeerbehoefte van het zorgcomplex met 47 zorgwoningen verkeerd is ingeschat.

De gemeente heeft zestien weken de tijd gekregen om een oplossing te vinden voor dit probleem. Het nieuwe bestemmingsplan voor dit project moet daarvoor worden aangepast. Daarna zal de Raad een einduitspraak doen.

Volgens de gemeente zijn 33 parkeerplaatsen voldoende voor bezoekers en personeel van het zorgcomplex. Maar de Raad constateert dat bij die berekening een verkeerd uitgangspunt is gehanteerd. De Raad berekent zelf een parkeerbehoefte van minstens 42 en mogelijk zelfs 61 plaatsen.

Het is de vraag of die allemaal op het terrein van De Rozenhof gerealiseerd kunnen worden. Buurtbewoners voelen er niets voor om met dit parkeerprobleem voor hun deur te worden opgezadeld.

Monumentale boom

De buurtbewoners kwamen niet alleen met bezwaren over parkeeroverlast. Ze maakten zich ook druk over de nieuwbouw die een monumentale zilveresdoorn in de tuin bij de villa bedreigt. De nieuwbouw zou te dicht bij de boom komen, waardoor die in zijn groei wordt belemmerd. De gemeenteraad heeft zelf bepaald dat de nieuwbouw op tien meter afstand van de boom moet blijven. Volgens de buurtbewoners is die afstand te kort.

Boomdeskundigen die door de gemeente zijn ingeschakeld, vinden die afstand ook krap. De takken kunnen dan de nieuwbouw raken. Maar dat kan met snoeien worden voorkomen, zeggen de deskundigen. De Raad van State ziet geen reden om aan dit advies te twijfelen.

Onuitvoerbaar plan

Volgens de buurtbewoners heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan een plan dat economisch niet uitvoerbaar is. Dat kan voor de Raad van State een reden zijn om het bestemmingsplan te vernietigen. Een bijkomend probleem is dat de initiatiefneemster van het project op het laatste moment is afgehaakt.

In een rapportage van deskundigen staan ook twijfels over de economische uitvoerbaarheid van het project. Maar ze concluderen wel dat een goede exploitatie van het zorgcentrum haalbaar is. Voor de Raad van State is dit voldoende. Daarnaast oordeelt de Raad dat de behoefte aan zorgwoningen in de toekomst zal toenemen.