Wordt dé corona-app van Nederland in Enschede gemaakt? "Hopelijk deze maand klaar"

Als het aan het Enschedese bedrijf Doop ligt, gebruikt heel Nederland aan het eind van de maand hun corona-app. Deze applicatie waarschuwt je als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet was. Alles valt of staat nu met de goedkeuring van Den Haag, want zonder 'officiële stempel' komt de app niet op de markt.

"Je privacy is niet in het geding", benadrukt Doop-eigenaar Marcel Roorda maar weer eens. "Als je de app installeert, krijg je een code", legt hij uit. "Als je vervolgens in de buurt komt van iemand die besmet is, wisselt hij die code's uit via bluetooth. Die informatie blijft op je toestel en wordt nergens opgeslagen."

Minister De Jonge

Dat zal minister Hugo de Jonge als muziek in de oren klinken. Hij zei tijdens de persconferentie gisteravond dat het kabinet wel wat ziet in een dergelijke app, 'zolang de privacy gewaarborgd blijft'.

Roorda heeft al een brief naar Den Haag gestuurd, vooralsnog zonder reactie. Hij hoopt in ieder geval voor het eind van de maand -als de app klaar is- groen licht te krijgen. Want corona-apps zonder stempel van een officiële instantie, komen niet in de appstores van Google en Apple.

Internetbankieren

Het is vreemd dat er nog niet zo'n app is in Nederland, vindt Roorda. "Wij zijn echt een hitech land, met een goede technische infrastructuur. Kijk bijvoorbeeld naar internetbankieren, daar waren we ook het eerst mee."

In Oostenrijk wordt een dergelijke app al door honderdduizenden mensen gebruikt. De applicatie is ontwikkeld door het Oostenrijkse Rode Kruis.