Exposeren in oud-urinoir Lonneker: kunst in coronatijd

Het is een van de weinige galerieën die in coronatijd nog open is. De galerie Urinoir Bezet, die is ondergebracht in het voormalige urinoir op het dorpsplein van Lonneker. De Enschedese Anja Wisseborn had zich haar tentoonstelling ongetwijfeld wat anders voorgesteld...

Van kleinste kamertje tot kleinste galerie. Of het voormalige pissoir van Lonneker daadwerkelijk de kleinste galerie van deze provincie is, valt te bezien, maar ze zullen er hoe dan ook niet veel kleiner zijn.

Fraaie kunst en cultuur op een plek waar in vervlogen tijden vooral onaangename geuren rondwaarden. Een plek ook waar Anja Wisseborn, geboren en getogen in Lonneker, in haar jeugd regelmatig rondhing. Daarbij vermeed ze het pissoir overigens angstvallig, juist vanwege die geur. En uitgerekend op deze plek exposeert ze de komende weken.

Tweede jeugd

Het is alweer een kleine tien jaar geleden dat dit openbare urinoir, dat tachtig jaar lang naast de lokale kerk stond, moest wijken omdat het dorpsplein werd gerenoveerd.

Een lokale kunstenares wist het voor de slopershamer te behoeden, waarop dit 'culturele erfgoed' een tweede jeugd beleefde. Al een kleine tien jaar worden er nu wisselexposities gehouden.

Dag en nacht geopend

Het grote voordeel - vooral nu in coronatijd - is dat de exposities 24 uur per dag, zeven dagen per week, zijn te bezichtigen. Iedereen kan immers vrij in en uit lopen. Vandaar dat de Enschedese kunstenares Anja Wisseborn er dezer dagen 'gewoon' haar tekeningen exposeert.



Daarbij valt op dat ze een voorliefde lijkt te hebben voor de 'kleine dingen des levens'. Met vooral een landelijk karakter. "Ik hou nu eenmaal erg van het platteland", reageert Wisseborn. "Reacties krijg ik vooral van mensen die het mooi vinden dat ik oog heb voor 'kleine zekerheden'. Iemand die het bijvoorbeeld leuk vindt dat ik schoenen heb getekend. Ik doe min of meer een beroep op wat de zekerheden van mensen zijn."

Hoog en Droog

Waarbij ze overigens benadrukt dat ze ook de watertoren Hoog en Droog in Enschede heeft 'geportretteerd'. "Ik woon in de stad en vanaf mijn dakterras heb ik er zicht op. Die watertoren staat voor een soort van vaste zekerheid en heeft me al meermalen door lastige periodes in mijn leven gesleept."



En wat in het oog springt: een bordje met de dialecttekst Skiere Wissigheed. "Schone, mooie zekerheid. Ik ben een paar weken gevraagd hier tekeningen op te hangen. Toen bedacht ik me wat een mooi thema zou zijn."

Troost

"Als ik me niet zo goed voel of in onzekere tijden leef - zoals ook nu - dan probeer ik mijn aandacht te richten op wat er is en wat er altijd zal zijn. Deze tekeningen zijn kleine voorbeeldjes van wat er voor mij is, wat ik mooi vind en waar ik troost uit kan halen."

De expositie van Anja Wisseborn is tot eind mei te zien in galerie Urinoir Bezet.