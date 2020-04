De kievitsbloem: een bijzondere voorjaarsbloeier

In Langenholte, het idyllische buurtschap net buiten Zwolle liggen velden vol met deze kievitsbloem. Verstopt achter de dijk, een stuk uiterwaard dat beheerd wordt door Landschap Overijssel. Hier mag je alleen komen onder begeleiding van de boswachter. En als je geluk hebt mag je mee met Michiel Poolman.

Rietzanger

De bruine kiekendief vliegt op wanneer we de dijk oplopen. Er is niemand aan de andere kant. Alleen maar velden, water, riet en bloemen. Bij elk vogelgeluid stopt Poolman even met praten. "Hoor... de rietzanger. Mooi dat hij zich in zo'n klein stukje riet al thuis voelt."

Kievitsbloem

"Ik heb onderzoek gedaan naar deze bloem." Poolman weet alles en kan bijna niet kiezen welk verhaal hij voor de camera deelt. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. "Het belangrijkste is wel dat er nog maar vijf procent van deze bloem over is. Je vindt het bijna nergens meer in Nederland."

Het ene feitje na de andere komt voorbij. "Wist je dat deze bloem er acht jaar over doet voordat hij bloeit? Alle jaren daarvoor is het maar een soort onooglijk grassprietje." We lopen nog een klein stukje verder, ook al zijn we hier omringd door de paarse en witte kopjes. "Daar bij het water staan er nog veel meer."

Het is werkelijk een prachtig gezicht. Dat kun je hieronder zien in het filmpje dat we maakten.

Intensivering

"Kun je je voorstellen dat voor de jaren '60 elk veld zo vol zat met bloemen zoals hier? Helaas kan de bloembol niet tegen de intensieve bemesting en is hij daarom op veel plekken compleet verdwenen." Toch vind je hem ook op plekken waar je het niet verwacht.

Dichterbij

Wim Eikelboom uit Zwolle is zendercoördinator van NPO Radio 1 en zijn liefde voor de natuur komt voorbij in zijn eigen podcast. Hij weet de kievitsbloem te vinden op een plek waar iedereen hem wel van dichtbij kan bewonderen. Omringd door de industrie van de Marslanden.

"Voorbij het bruggetje langs de wetering. Als je snel voorbij fietst, valt de bloem niet op. Maar als je even stil staat en van de dijk afglijdt, dan kun je deze 'Zwolse Tulp' van dichtbij bekijken."

In het filmpje hieronder begint hij zijn verhaal met een gedichtje van Alet Boukes

Heeft u ook mooie foto's van wilde bloemen gemaakt? Deel deze dan in onze facebookgroep Groen Overijssel en praat mee over de natuur, het boerenleven en duurzaamheid.