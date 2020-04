Deventer politiek rouwt om coronaslachtoffer Peter Onvlee van Gemeentebelang: "Er is veel verdriet"

"Peter Onvlee was een aimabel en prettig mens en een zeer gewaardeerd en belangrijk lid van de gemeenteraad", aldus König. "Hij was altijd op zoek naar de verbinding: hoe komen we uit moeilijke en ingewikkelde discussies weg? Hij dreef de zaak niet op de spits. Ik heb er echt veel verdriet van dat hij niet meer in ons midden is."

Drama

Grote treurnis is er ook binnen Gemeentebelang, de partij van Peter Onvlee. Raadslid Erik Stegink: "We missen hem nu al. Het is natuurlijk een drama voor de familie, de twee zoons die achterblijven. Maar ook in de fractie gaan we hem erg missen. Hij was de persoon die ons kon binden. Op de achtergrond, ondersteunend, analytisch. Daar was hij machtig goed in. Daar hebben de fractie en de gemeenteraad, maar ook de gemeenschap veel baat bij gehad."

"Ongeloof en verbijstering", zegt fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen van GroenLinks in Deventer. "Vier weken geleden spraken we nog over zijn aanstaande vakantie in Australië. Nu zijn hij en zijn vrouw overleden. Dat is vreselijk voor de kinderen en een groot verlies voor de Deventer politiek." "Het doet zelfs zeer, je schrikt enorm", zegt fractievoorzitter Bert Kleine Schaars van Deventer Belang. "Hoe bizar kan het gaan; een vader en moeder in ongeveer een week allebei weg. Bizar."

Verdriet moeilijk delen

Het verdriet om het verlies van raadslid Peter Onvlee kan vanavond niet raadsbreed worden gedeeld in de Deventer raadszaal. De beperkingen door het coronavirus staan een brede samenkomst niet toe. Burgemeester König: "Er is vanavond een zeer beperkte raad met drie raadsleden. Daarmee kunnen we dingen formeel afhandelen, die we moeten afhandelen."

König: "Ik zal daarbij kort stilstaan bij het overlijden van Peter Onvlee, later zullen we dat uitgebreid doen. Maar het maakt het ingewikkeld en heel onprettig dat je met je verdriet op dit moment eigenlijk geen kant op kunt. Ook bij de nabestaanden van talloze anderen die overlijden. Normaal zoek je elkaar op, houd je elkaar vast. Maar dat gaat nu niet. Dat maakt het verdriet nog moeilijker."

Verder leed voorkomen

Erik Stegink van Gemeentebelang, tenslotte: "We proberen er te zijn voor de familie, de twee zoons. Maar het is lastig in deze situatie van afstand houden, ook binnen de fractie. Ik hoop echt dat iedereen nu beseft dat we de coronaregels in acht moeten nemen. Dat is ook wat de twee achtergebleven zoons benadrukken. Om verder leed te voorkomen."