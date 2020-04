Ook tandartsen en fysiotherapeuten krijgen financiële compensatie: "Gaat om honderden miljoenen"

Door: Teun van der Velden & Marcus Siebes

De hometrainers lopen al een paar weken stof te vangen, in de fysiotherapiepraktijk van Kees Smelt in Vroomshoop. "Sinds 16 maart zijn we al niet meer in bedrijf", vertelt hij. "Een zaal als deze is normaal gesproken helemaal vol met mensen, maar nu is het leeg. En dat betekent voor ons geen inkomen. Nul."

Basis- en aanvullende zorg

Maar nu worden de zorgaanbieders financieel gecompenseerd. Daarbij gaat het om de aanbieders die binnen de basis- en aanvullende zorg vallen, met uitzondering van opticiens.

"We zijn samen met de andere zorgverzekeraars nu tot deze gezamenlijke oplossing gekomen", legt directeur zorg Joris van Eijck van Menzis uit. "Dat had tijd nodig en daarom zijn we later dan de toezegging voor ondernemers en zzp'ers. Maar de bijdrage geldt met terugwerkende kracht ook voor maart."

Honderden miljoenen

De 'continuïteitsbijdrage', zoals de regeling heet, wordt betaald uit premiegeld en uit reserves die de verzekeraars op de plank hebben liggen. "Het is moeilijk om een schatting te maken, maar het gaat waarschijnlijk om honderden miljoenen", vertelt Van Eijck. "Dat weten we pas als we al het omzetverlies van de zorgaanbieders in kaart hebben."

Telefoon en beeldbellen

Ondertussen probeert Smelt online zijn werk nog zo goed mogelijk voort te zetten. "Via de telefoon en beeldbellen proberen we de patiënten zoveel mogelijk van informatie en tips en adviezen te voorzien. Maar dat is alsnog maar zo'n tien procent van het werk wat we voor de coronacrisis zouden doen."