Gaat de bal half juni weer rollen in het betaalde voetbal? Niet in Zwolle, Almelo en Deventer

Gaat de bal in het betaald voetbal weer rollen in juni? Niet in Zwolle, Almelo en Deventer (Foto: Orange Pictures)

Drie van de vier voetbalgemeenten in onze provincie willen niet dat het betaalde voetbal in juni weer hervat wordt, zoals de KNVB gisteren voorstelde. Dat blijkt uit een rondgang door RTV Oost. Zwolle, Deventer en Almelo vinden unaniem dat het nog veel te vroeg is voor zo'n besluit. Deventer spreekt zelfs over het verbieden van de wedstrijden.

De reacties volgen naar aanleiding van de uitspraken van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven gisteren bij Omroep Brabant. Hij wil niet dat PSV de competitie weer hervat.

"Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio's daar unaniem achter staan."

'Geen uitzondering voor voetbal'

Voor wat Overijssel betreft, lijkt dat inderdaad zo te zijn. Collega's Snijders (burgemeester Zwolle en voorzitter Veiligheidsregio IJsselland), Gerritsen (Almelo) en König (Deventer) vinden het veel te vroeg om te spreken van een hervatting van het huidige seizoen in het betaald voetbal.

"Voetbal is belangrijk, maar het organiseren van evenementen en samenkomsten is gewoon niet mogelijk op dit moment", stelt Veiligheidsregio IJsselland-voorlichtster Lidy Uiterwijk Winkel. "Dus op dit moment is die vraag niet aan de orde. We maken geen uitzondering voor voetbal. En als het kabinet en het RIVM voetbal toch weer mogelijk maken, wachten we op voorstellen van het kabinet."

Capaciteit politie

IJsselland maakt zich wel druk om wat die voorstellen dan zullen betekenen voor de capaciteit van de politie en andere partijen om de wedstrijden veilig te laten spelen. "Maar de werkelijkheid is dat we niet weten wanneer dat weer kan."

De gemeente Almelo snapt de wens van de KNVB, die door veel voetbalclubs gedeeld wordt. "Het zou iedereen plezier doen als er weer gewoon gevoetbald zou kunnen worden", begrijpt Gerritsen. "Maar we zitten nu nog midden in de aanpak van de coronacrisis en evenementen, zoals voetbalwedstrijden, zijn vooralsnog uitgesloten."

Begrip voor frustratie

"Natuurlijk is dat frustrerend voor het bedrijf dat een voetbalclub ook is", weet de Almelose burgemeester. "Er werken mensen. Ik begrijp dus de urgentie om de competitie te hervatten heel goed, maar ik vaar op de deskundigheid van anderen om daar het goede moment voor aan te wijzen."

De gemeente Deventer spreekt zelfs van het verbieden van eventuele voetbalwedstrijden na 1 juni. Gemeentevoorlichter Maarten Jan Stuurman: "Samenkomsten zijn dan nog gewoon verboden, dus wedstrijden staan we dan ook nog niet toe. Het besluit van de KNVB komt echt veel te vroeg."

De gemeente Enschede c.q. de Veiligheidsregio Twente heeft zich nog niet uitgesproken over de kwestie en beraadt zich vanmiddag over een reactie.