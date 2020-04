Zorgen regionale apothekers over dreigende medicijntekorten: "Pakken wat je pakken kan"

De problemen ontstaan omdat de aanvoer van de grondstoffen voor het maken van medicijnen uit Azië, vanwege de wereldwijde corona pandemie, zo'n drie maanden stil heeft gelegen. Daardoor is er ook geen aanvoer naar Indië geweest waar de meeste pillen en capsules geproduceerd worden.

Bij welke soort medicijnen de tekorten ontstaan, weten de apothekers nu nog niet. "Dat kunnen we niet inschatten, want die informatie is niet beschikbaar voor ons. Het is afwachten, maar er kunnen zeker ook tekorten ontstaan in belangrijke medicijnen voor ernstig zieke patiënten."

Mocht dat het geval zijn, dan zullen de apothekers op zoek moeten naar alternatieven. Dat gebeurt nu ook al op grote schaal met het tekort aan bepaalde medicijnen die noodzakelijk zijn voor de behandeling van coronapatiënten.

Uitdaging

Want ook de huidige coronacrisis stelt de regionale apothekers voor een enorme uitdaging. "We zien op dit moment een groot tekort aan geneesmiddelen die de Intensive Care nodig heeft voor coronapatiënten. Het gaat om middelen die de ademhaling van mensen stil legt zodat ze aan de beademingsapparatuur kunnen", zegt Drouven.

Het middel Propofol en Midazolam zijn de twee bekendste. Propofol is al een tijd lang helemaal niet meer te krijgen in Nederland. Dit weekend heeft de Inspectie Gezondheidszorg daarom groen licht gegeven voor het gebruik van veterinaire Propofol op mensen. Een middel dat normaal alleen gebruikt wordt in de diergeneeskunde, maar dat van exact dezelfde fabrikant komt. Dat geeft weer wat ruimte voor de behandeling van coronapatiënten in ziekenhuizen.

De fabrikant van Midazolam is druk bezig om de productie weer op te starten. De nieuwe producten worden over een week of drie verwacht. Het middel wordt zowel door ziekenhuizen als door apothekers in de regio ingezet bij palliatieve zorg.

Intensieve samenwerking zorgregio

"Dankzij een intensieve samenwerking in de regio lukt het ons nog steeds om alle patiënten van deze schaarse middelen te voorzien. We lenen bij elkaar, we informeren elkaar, we hebben een groot netwerk van Apeldoorn over Zwolle naar Harderwijk waar we allemaal met elkaar als openbare- en ziekenhuisapotheken in contact staan", zegt de voorzitter van de Coöperatieve Apothekersvereniging Regio Zwolle.

"We weten zo'n beetje wat iedereen heeft, waar nog grondstoffen zijn, wie kan bereiden en wie nog ampullen heeft. Zo proberen we per apotheek en per patiënt te helpen, maar er ligt een enorme druk op. Op dit moment kunnen we slechts een week vooruitkijken. Zoals het er nu uitziet gaan we het redden, maar het is wel op het randje dat het gaat lukken."

Erg rooskleurig ziet het er op de medicijnmarkt de komende tijd niet uit. Doordat er in Nederland sprake is van prijsafspraken met omliggende landen en zorgverzekeraars, staat Nederland achteraan in de rij als het gaat om de aankoop van nieuwe medicijnvoorraden. De prijs die in Nederland betaald wordt voor de medicijnen, ligt erg laag in vergelijking met veel andere landen in de wereld.

"Natuurlijk zullen fabrikanten die wereldwijd leveren straks rondkijken, en ze zullen best hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ook aan Nederland leveren, maar dat zal niet met vrachtwagens vol tegelijk gaan. Waarschijnlijk eerder een pallet", legt Drouven uit.

Oplossing niet eenvoudig

"Van de huidige situatie gaan we nog jaren last krijgen, sowieso ligt er nu door de omstandigheden met de corona pandemie een enorme druk op de voorspelde tekorten in de zomermaanden, en er lag voorheen ook al een druk op de totale productieketen wereldwijd. Alle landen gaan daar nu problemen mee krijgen en het gaat jaren duren voor we de terugslag in Europa en Nederland weer inhalen."

De oplossing voor het probleem is volgens de voorzitter van de regionale apothekersvereniging niet eenvoudig en ook zeker nog niet in zicht.

"Ik hoop zelf eigenlijk dat we in Europa zo slim zijn om onze eigen medicijn productiefaciliteiten weer op te zetten, en dat we daar weer op kunnen gaan vertrouwen. Maar dat kost tijd. Want een medicijnfabriek bouw je niet zo snel, reken maar gerust op een jaar of vijf voordat we de zaken weer helemaal op orde hebben."