Thrillerschrijfster Mariska gooit het over andere boeg: 'Minder bloederig, da's even wennen'

Dat ze momenteel in thuisquarantaine zit, moet voor de Hengelose schrijfster Mariska Overman toch min of meer een aha-erlebnis oproepen. Want voor haar laatste boek leefde ze wekenlang in een geïsoleerd stukje Ierland.

Ze noemt het schrijven van 'Het geheim van Grace' een bijzondere ervaring. Niet alleen vanwege de 'studie-trip' naar Ierland. Maar ook omdat ze voor het eerst afstapte van het schrijven van een thriller.

Terwijl het toch de meest 'veilige' optie was om zich opnieuw op misdaad te werpen. Haar vorige drie boeken kregen namelijk jubelende recensies.

Haar nieuwste werk is gebaseerd op een kort verhaal dat in de zomer van 2018 in tijdschrift Flair werd gepubliceerd. Onder de kop: 'Het witte huis'.

Ode aan prachtig land

"Dat verhaal is uiteindelijk de start van het boek geworden. Ik vond het heerlijk om het verhaal in een ander land dan Nederland te situeren. Ierland kwam bij toeval op mijn pad." Het was volgens haar liefde op het eerste gezicht. "Ik ben er nu drie keer geweest en heb het land in mijn hart gesloten. Voor mij is dit boek dan ook min of meer een ode aan dat prachtige land. De zee, kliffen, ruimte, veel groen en veel vriendelijke mensen. En niet te vergeten: de pubs en de muziek."

Mysterieuze omstandigheden

Het verhaal gaat over Maud. "Een Nederlandse vrouw, die wordt uitgenodigd door een tante in Ierland. Daar aangekomen blijkt die tante overleden onder mysterieuze omstandigheden. Maud gaat vervolgens op zoek naar haar afkomst, waarbij ze kris-kras door het land reist. Het is zodoende min of meer een roadmovie, maar dan dus in boekvorm."

Piratenvrouw

Ze liet zich inspireren door Grace. "De legende van deze machtige piratenvrouw raakte me. Ik heb me maandenlang verdiept in haar. En dat leidde tot de theorie die in dit boek wordt onthuld. Maud is een nazaat. In theorie zou het kunnen wat ik schrijf: Grace heeft namelijk ook in het echt een tot op de dag van vandaag onbekende minnaar gehad."

En ook het witte huis bestaat echt. "Ik ben er geweest en mocht er zelfs binnenkijken. Ook het huisje waar Maud verblijft in West-Ierland bestaat. En de aardige eigenaar is ook echt. Alle plekken die in het boek voorbij komen, alle pubs en restaurants: ze bestaan."

'Minder bloederig'

Ze heeft al eerste reacties binnen. "Het is niet echt een thriller, maar meer een feelgood-mysterie. Met aandacht voor mysteries en het bovennatuurlijke. Minder bloederig ook, en dat is voor sommigen even wennen. Maar de reacties zijn gelukkig erg positief."