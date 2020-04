Huisartsen bezorgd over lege wachtkamers: "Waar zijn mijn patiënten?"

Huisartsen maken zich steeds meer zorgen over de grote aantallen patiënten die wegblijven op de spreekuren. "Beangstigend", zo omschrijft huisarts Ingeborg van Lingen de aanblik van haar lege huisartsenpraktijk in de dagelijkse rubriek 'Het kloppend hart van Overijssel' van RTV Oost.

"Ik heb de afgelopen weken geen mensen gezien met een hartinfarct of een herseninfarct of beroerte", vervolgt Van Lingen die samen met haar man een praktijk in Nijverdal heeft.

"Dan denk ik: 'Waar blijven ze? Waar zijn mijn patiënten die ik anders ook zie? Is iedereen het een beetje aan het opsparen? Dan ben ik bang dat we straks een enorme hausse aan patiënten krijgen met klachten die te lang op de plank hebben gelegen."

"Negeer of denk klachten niet weg"

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) deelt de zorgen van Van Lingen. "We horen van veel huisartsen dat patiënten met niet-coronagerelateerde klachten zich niet melden bij de huisarts. Wij roepen deze patiënten nadrukkelijk op toch contact op te nemen met de eigen huisarts", zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

Kalsbeek: "We (huisartsen, red.) maken ons vooral zorgen over de kwetsbare ouderen en alle patiënten die hun klachten negeren, wegdenken of relativeren." Volgens de LHV blijven patiënten mogelijk weg omdat ze vrezen de huisarts extra te belasten of omdat ze mogelijk vrezen besmet te raken als ze naar de huisartsenpraktijk moeten komen. "Die angst is onterecht, huisartsen hebben de patiëntenstromen gescheiden", zegt Kalsbeek.

"Maak gebruik van de site thuisarts.nl"

Bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) herkennen ze wat er in de praktijk van Van Lingen gebeurt. "Er zijn praktijken in de regio die heel druk zijn met coronapatiënten en bij andere praktijken is het heel erg rustig", laat een woordvoerster weten. De exacte reden waarom mensen nu zorg mijden, weten ze ook bij de NHG niet. "Mensen hebben verschillende motieven, maar het zal ermee te maken hebben dat ze hun huisarts niet lastig willen vallen of bang zijn voor besmetting."

Ook de NHG vindt dat mensen niet te lang door moeten blijven lopen met klachten die door een huisarts beoordeeld moeten worden. "Wij roepen mensen met klachten op naar de site thuisarts.nl te gaan. Hier kunnen mensen onder meer antwoord op de vraag krijgen of ze met hun klachten naar de huisarts moeten. Mijd de huisarts niet, is onze oproep."

Het blijft raar

Bij de praktijk van huisarts Van Lingen is het vooralsnog stil. Lege wachtkamers en lege spreekkamers. Deuren die anders dicht zijn, staan nu open. Een vreemde gewaarwording. "Ik ga straks visite rijden", besluit Van Lingen. Op die manier heeft ze toch contact met een aantal van haar patiënten. "Even weer gewoon huisarts zijn."

Ziekenhuizen in Overijssel maken zich eveneens zorgen over het wegblijven van mensen met ernstige klachten.