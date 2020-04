Vijf mensen in Zwolle aangehouden in drugsonderzoek

De politie heeft gisteravond in Zwolle vijf mensen opgepakt in een drugsonderzoek. Er werden twee mensen aangehouden voor het dealen van harddrugs, twee mensen voor het kopen daarvan en nog een persoon voor het overtreden van de wapenwet.

Ook heeft de politie in vijf panden harddrugs, een groot geldbedrag, 30 kilo vuurwerk en een vuurwapen gevonden.

De doorzoekingen waren in vijf panden aan de Gombertstraat, Frankhuizerallee, Jacob Gillesstraat, Faradaystraat en Van Disselstraat. In een woning aan de Gomberstraat hebben agenten een vuurwapen, een kluis met harddrugs en een groot geldbedrag gevonden. Daar is de bewoner aangehouden.

Op de andere locaties troffen agenten contant geld, pepperspray, dertig kilo vuurwerk en slag- en steekwapens aan.

Drugsprobleem

In Zwolle maken de burgemeester en de politie zich al lange tijd zorgen over een drugsprobleem. Er word al maandenlang onderzoek gedaan naar verschillende schietpartijen in de stad.

In de Van Disselstraat, waar gisteren een inval was, was vorig jaar nog een liquidatiepoging. De politie zegt tegen RTV Oost dat de inval van gisteravond geen verband houdt met die liquidatiepoging.