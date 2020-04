Sallandse Heuvelrug dit weekend dicht, extra controles bij meubelboulevards

De nieuwe maatregelen zijn genomen door de Veiligheidsregio Twente, waarin alle veertien Twentse gemeenten vertegenwoordigd zijn. Volgens Arco Hofland, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio, is de Sallandse Heuvelrug vooralsnog de enige weg in Twente die tijdelijk op slot gaat.

"We hebben vorige week gezien dat er een piekbelasting is. Met de paasdagen en het mooie weer op komst, is het toch verstandig om maatregelen te nemen."

Oproep van Staatsbosbeheer

Hofland is zelf burgemeester van Rijssen-Holten, waar de Sallandse Heuvelrug ook doorheen loopt. "De afsluiting was niet mijn eigen initiatief", vertelt Hofland. Volgens hem is het besluit genomen na een oproep van Staatsbosbeheer, in overleg met de gemeente Hellendoorn.

Staatsbosbeheer riep eerder al op om niet naar het natuurgebied te komen. De heuvelrug is vrijdag, zaterdag, zondag en maandag tussen 12.00 en 17.00 uur dicht.

Extra surveillance

De Veiligheidsregio kondigt ook aan dit weekend extra te gaan surveilleren bij meubelboulevards, tuincentra en bouwmarkten. "We hebben goede afspraken met hen gemaakt. Dus geen acties, springkussens of andere evenementen", vertelt Hofland.

Ook langs de grens wordt extra gesurveilleerd. "Het advies blijft: ga niet de grens over als dat niet nodig is."

150 boetes

In totaal zijn er nu ruim 150 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat komt neer op zo'n vijftien bekeuringen per dag. De meeste boetes worden uitgedeeld aan mensen die met te veel personen in één auto zitten.

Afgelopen weekend werd in Enschede al een drone ingezet om te kijken of mensen zich houden aan de coronaregels. Dat gebeurt dit paasweekend opnieuw.