Bingo! Speel thuis mee met De Grote Oosttribune Bingoshow van RTV Oost

Komen de muren op je af? Heb je alle legpuzzels gemaakt? Ben je wel klaar met Netflix? Doe dan zaterdag 18 april om 20.30 uur mee met De Grote Oosttribune Bingoshow. Bert van Losser, Tijmen van Wissing, Jan van Staa en Bas Nijhuis bezorgen je een vrolijke avond met ouderwets bingoplezier. We spelen 5 rondes en meedoen is gratis. Laat de bingoballen maar rollen, thuis zitten was nog nooit zo leuk!

Online meespelen

Binnenkort kun je op deze webpagina heel eenvoudig je unieke bingokaarten aanvragen. De kaarten worden direct per e-mail toegestuurd. Meespelen kan op je laptop, pc, tablet of smartphone.

In beeld meespelen live op TV Oost

Live in beeld meespelen? Dat kan met de gratis applicatie Zoom. Meld je aan via dit formulier en je ontvangt dan een half uur voor de uitzending een link om via Zoom mee te spelen. In beeld spelen via Zoom kan via je laptop, pc of tablet. Wanneer je via je smartphone ‘Zoomt’ heb je een extra apparaat/scherm (tablet, laptop, pc) nodig om je online bingokaart op te tonen. (Op je smartphone kun je geen 2 schermen naast elkaar openen).

Uitzending

Je ziet De Grote Oosttribune Bingoshow op Facebook en op TV Oost van 20.30 uur tot 22.00 uur. Bert van Losser en Tijmen van Wissing maken er een gezellige avond van, praten over van alles en nog wat, behalve over voetbal. Tenminste, als dat lukt… Jan van Staa draait aan de bingomolen en scheidsrechter Bas Nijhuis houdt de touwtjes strak in handen en controleert de bingo’s. Ook Helligen Hendrik is de quarantaine beu en speelt een potje bingo mee.