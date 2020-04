Twee mensen overleden in Zwartewaterland afgelopen etmaal

In Zwartewaterland, de Overijsselse gemeente die het hardst wordt getroffen door corona, zijn afgelopen 24 uur twee mensen overleden. Dat zegt burgemeester Eddy Bilder tijdens zijn dagelijkse update op ZwartewaterFM. Het is niet bekend of deze mensen door het virus zijn overleden.

Toch komt er ook (voorzichtig) positief nieuws uit de gemeente: er zijn geen nieuwe mensen opgenomen op de intensive care. Ook zijn er geen nieuwe patiënten naar het ziekenhuis gebracht.

Een afvlakking dus, die vandaag ook door het RIVM werd gemeld. Maar de situatie blijft slecht, benadrukt Bilder. "Met het paasweekend voor de deur moeten we ons niet vrijer voelen. Houd afstand, anderhalve meter."

Verzorgingshuizen

Ook in verzorgingshuizen liggen mensen in zorgwekkende toestand, zegt Bilder. "We sturen mensen pas naar het ziekenhuis als dat absoluut noodzakelijk is, dus wanneer het personeel het niet meer aankan."

Volgens huisartsen in Zwartewaterland zijn in totaal 28 inwoners met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Vooral in Hasselt raakten veel mensen besmet. Vermoedelijk doordat een aantal prominente bewoners, zoals de huisarts en dominee, het virus onder de leden had.