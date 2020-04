Concept speelschema: play-offs op de schop

De KNVB is door de krappe kalender namelijk genoodzaakt om een aantal duels te schrappen. Vooralsnog gaat alleen het mes in de play-offs, welke in een sterk afgeslankte vorm zullen plaatsvinden. Zowel de strijd om de Europese tickets als die om promotie en degradatie wordt versneld afgewerkt. Heracles staat achtste en doet nog mee voor Europees voetbal, terwijl FC Twente en PEC Zwolle nog moeten vrezen voor eliminatie. Go Ahead Eagles hoopt via diezelfde play-offs nog te promoveren naar de eredivisie.

Play-offs nieuwe stijl

De bedoeling is om duels om promotie/degradatie over één wedstrijd te spelen. De vier periodekampioenen uit de eerste divisie spelen eerst halve finales en een finale. De winnaar treft de nummer zestien in de eredivisie. Voor de strijd om een Europees ticket is in de volle agenda nog maar één dag vrij. Op 29 juli moeten dus vier clubs in een nader te bepalen vorm gaan strijden om een plek in de voorronde van de Europa League.



Als het niet lukt om de competitie op tijd te hervatten, moet de KNVB weer terug naar de tekentafel.