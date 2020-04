Wat vind jij: Ik wil onwenselijk corona-gedrag graag anoniem kunnen melden

We doen het goed, vertelde premier Rutte ons dinsdagavond. Maar willen we terug naar de normale situatie, dan is dat een weg van de lange adem. En dan moet iedereen zich vooral blijven houden aan de strenge coronamaatregelen. Daar schort het toch nog wel eens aan.

Neem Pepijn en zijn vrienden, die samen in de auto stapten om een wandeling te gaan maken. Maar in een auto kun je geen anderhalf meter afstand nemen, dus kregen de jongens een boete die kan oplopen tot bijna 400 euro per persoon.

Dit is misschien een uitzondering, maar toch krijgen wij nog dagelijks appjes van mensen die hun beklag doen over onvoldoende afstand houden of met teveel mensen bij elkaar staan. Nu kunnen wij als RTV Oost daar niet zoveel aan doen. Een kliklijn voor ongewenst gedrag is dan wel een oplossing. In onder andere Purmerend en Kampen werken ze er al mee.

Wat vind jij: moeten we zoiets niet overal invoeren, om nog meer mensen aan te sporen zich aan de maatregelen te houden? Of spreek jij mensen liever aan en hoop je dat dat voldoende is? Stem en praat met ons mee, hieronder of op Facebook.