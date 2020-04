Hoogleraar Vegetatiekunde waarschuwt: "Gebruik inheems zaad om bijensterfte te voorkomen."

Vandaag begint het Nationale Bijentelweekend. Dat is belangrijk, want de bijen en ook andere insecten hebben het zwaar in Nederland. Door ze te tellen ontstaat bewustzijn en krijgen onderzoekers een duidelijk beeld van hoe het gaat met de bijen in Nederland.

Verkeerde timing

"Maar wat veel mensen niet beseffen is dat onze eigen bijen en hommels bloemen nodig hebben die op het juiste moment bloeien. Als ze een maand eerder bloeien en de insecten zijn dan nog niet aanwezig, is er niks te eten voor ze als ze het nodig hebben", legt Schaminéé hieronder in het filmpje aan de hand van een bloeiende sleedoorn uit.

Genetisch gemanipuleerd

"Heel veel bloemen zijn genetisch zo gemanipuleerd dat er bijvoorbeeld geen meeldraden meer in zitten. Dat zie je bij veel korenbloemen. Het zijn voor de mens prachtig ogende grote bloemen, er zit alleen geen voedsel in voor de bij. Maar hij vliegt er wel steeds naartoe."

Niet inheems

Volgens Schaminée is 80% van alle planten, bomen en bloemen in Nederland niet inheems, maar een buitenland product. "Puur omdat het vooral in zuidelijke landen goedkoper is. Planten uit het zuiden bloeien eerder, omdat het daar eerder warm is. Dat zit in hun DNA."

Levend Archief

Ecoloog Nils van Rooijen doet bij de Universiteit van Wageningen onderzoek naar biodiversiteit. Samen met Schaminéé wil hij voor hun Levend Archief, een nationale zadenbank, per regio de oorspronkelijke, inheemse zaden veilig stellen. Daarvoor struinen ze heel Nederland af.

Steenanjer

Ook Staatbosbeheer wil dat de bijzondere soorten behouden blijven. Boswachter Marcel Horsthuis is in het Lutterzand bezig met een proef op kleine schaal. Hij legt maaisel van de juiste planten op een geplagd stuk grond, om te kijken hoe bijvoorbeeld de steenanjer het beste aanslaat.

Samenwerking gezocht

Door samen zaden te verspreiden en verzamelen, proberen deze organisaties op verschillende manieren de inheemse soorten te behouden. Wilt u ook meehelpen of zeker weten dat u de juiste zaden gebruikt? Ga dan naar www.hetlevenarchief.nl.