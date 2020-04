Justitie vermoedt verkrachting van moordslachtoffer Chantal de Vries

De man die ervan wordt verdacht afgelopen Kerstnacht de Almelose Chantal de Vries te hebben doodgestoken in Hengelo, heeft mogelijk ook geprobeerd haar te verkrachten. Dat heeft justitie vandaag gezegd tijdens een voorbereidende rechtszitting tegen de Hengelose verdachte. De 27-jarige De Vries werd omgebracht met zeven messteken in de hals en borst.

Ze was na een lange avond werken in grand-café De Twee Wezen rond half twee 's nachts op weg naar haar auto, die bij De Hampshire geparkeerd stond. Daar werd ze volgens justitie overmeesterd door de 27-jarige verdachte, die eerder die nacht een bezoek had gebracht aan bar De Nul.

"Tussen het moment dat Chantal is gegrepen en dat een getuige van de gruwelijke gebeurtenis opdook, zat zo'n zeven minuten", zegt de officier van justitie. "Die getuige zag de verdachte bovenop het slachtoffer liggen. Chantal's broek was over de billen naar beneden getrokken." Het NFI doet nog forensisch onderzoek.

Ogen ingedrukt

De getuige, die het slachtoffer te hulp wilde schieten, is volgens het OM ook mishandeld door de verdachte. "Zijn ogen zijn door de verdachte met de duimen ingedrukt."

Verward

Een andere ooggetuige verklaarde later tegenover RTV Oost dat de dader tijdens de fatale steekpartij een uiterst verwarde indruk maakte. De verdachte gaat psychisch onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum.

Volgens zijn advocaat weet hij zich weinig meer van de nacht te herinneren, maar werkt hij zoveel mogelijk mee aan het onderzoek. "Wat hij zich herinnert, heeft hij aan de rechercheurs verteld", zei hij eerder tegen RTV Oost. De advocaat en de verdachte waren vandaag niet bij de zitting aanwezig.

Teruggetrokken leven

De verdachte leidde tot aan zijn arrestatie een teruggetrokken leven. Hij woonde weliswaar zelfstandig in de binnenstad van Hengelo, maar kon dat niet zonder de begeleiding van professionele hulpverleners.

De man werd kort na de fatale steekpartij al aangehouden. Hij was slechts gekleed in een wit T-shirt. Er is lang gespeurd naar de rode trui van de verdachte en het moordwapen. Het is onduidelijk of die gevonden zijn. Wel is bekendgemaakt dat het Google-account van de verdachte nog wordt onderzocht.

Er is eind juni een volgende zitting gepland in de zaak.