Twentse jongeren maken anti-coronalied: "Blijf thuis!"

Vandaag werd in de Hazemeijer in Hengelo de videoclip opgenomen. "Toch wel een beetje spannend", zegt Emma. "Dit is de eerste keer dat ik in een videoclip zing, maar wel superleuk."

Het nummer gaat volledig over de coronacrisis en moet jongeren stimuleren zich aan de maatregelen te houden. "Toen ik door Jelmer werd gevraagd om in zijn nummer te zingen, was het voor mij niet moeilijk, natuurlijk wilde ik dat. En nu sta ik hier", vervolgt Emma lachend.

Gisteren werd het nummer al in de studio in Delden opgenomen. "Vanuit de gemeente kreeg ik de vraag of ik een nummer kon maken. Dat heb ik gedaan, daarna heb ik feedback van anderen gevraagd en nu is het nummer af", zegt Jelmer. "Ik wilde wel een beetje een vrolijk liedje. De tekst van Paul Schabbink past daar goed bij, om de jeugd wat op te vrolijken."

Burgemeester

Ook Sander Schelberg, burgemeester van de gemeente Hengelo, kwam een kijkje nemen. Hij heeft zelf ook een bescheiden rolletje in de videoclip. "Het nummer is geschreven om voor de jeugd te onderstrepen hoe belangrijk de maatregelen zijn en om echt die afstand van elkaar te houden. Het is natuurlijk zwaar voor de jeugd. Je kan immers geen leuke dingen meer doen, niet naar evenementen en niet meer naar school."

"Als ik deze opnames zo zie is het erg goed gelukt. Ze zingen geweldig en Jelmer staat er als een soort 'player' bij, dus ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat!"

Lancering

Naar verwachting wordt het nummer maandag uitgebracht. Alvast een voorproefje zien/horen? Bekijk de video in dit artikel. Een afsluitende boodschap van Emma: "Blijf allemaal zo veel mogelijk thuis en luister het nummer!"