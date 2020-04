Oud-voetbalprof en PEC-icoon Klaas D. veroordeeld voor zorgfraude

Oud-voetbalprof Klaas D. (66), clubicoon van PEC Zwolle, is veroordeeld wegens zorgfraude. D. runt samen met zijn echtgenote een zorgbureau in Harderwijk. D. kreeg een taakstraf van 240 uur, zijn echtgenote (50) moet een werkstraf van 180 uur vervullen. Hun bedrijf kreeg een geldboete van 25.000 euro. De rechtbank in Zutphen achtte bewezen dat D. bijna vijf jaar lang valse facturen heeft opgemaakt.

De rechtszaak rond de voormalig voetballer sleept al langere tijd. Het Openbaar Ministerie stelde dat D. en zijn vrouw met hun zorginstelling BMO hadden gemalverseerd met de persoonsgebonden budgetten (PGB's) van hun cliënten. Daarvoor zouden ze formulieren hebben vervalst, onder meer met nep-handtekeningen, en zo ten onrechte meer dan een miljoen euro hebben opgestreken.

Celstraf geëist

Tegen zowel D. als zijn echtgenote, die in het Gelderse Uddel wonen, was tweeënhalf jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook werd een geldboete van 25.000 euro tegen het zorgbureau BMO gevorderd. De zorgorganisatie is gespecialiseerd in de begeleiding van cliënten met autistische of andere psychiatrische aandoeningen en mensen met een verstandelijke beperking.

'Hoger bedrag invullen'

De rechtbank achtte vandaag bewezen dat D. bijna bijna vijf jaar lang valse facturen en verantwoordingsformulieren opstelde en deze indiende bij regionale zorgkantoren. Door op de facturen en formulieren hogere bedragen aan verleende zorg in te vullen dan in werkelijkheid aan zorg was verleend, werden door de zorgkantoren te hoge bedragen aan PGB vastgesteld en uitbetaald. "Het echtpaar en hun bedrijf verrijkte zich op deze manier op onrechtmatige wijze", aldus de rechtbank in het vonnis.

De rechtbank overweegt dat deze vorm van fraude het fundament van het PGB-systeem aantast. "Ze rekent het de man en vrouw nog meer aan dat zij als zorgverleners deel uitmaken van dat systeem", aldus de rechtbank in z'n oordeel.

Ontkend

D. heeft de zorgfraude altijd ontkend. Hij en zijn echtgenote verklaarden juist erg goed voor de cliënten te hebben gezorgd. De rechtbank benadrukte in dat verband op de inzet en betrokkenheid van het echtpaar bij cliënten en de kwaliteit van de verleende zorg niet ter discussie staat.



Lang tijdsverloop

Bij de hoogte van de straf hield de rechtbank rekening met het lange tijdsverloop van deze zaak. Zo heeft het onderzoek zeven jaar lang voortgesleept. "Daarom vindt de rechtbank een gevangenisstraf, die door de officier van justitie was geëist, niet passend."

Vrijspraak bepleit

De advocaten vonden dat er grove fouten zijn gemaakt bij onder meer de verhoren van cliënten en wilden dat het OM niet-ontvankelijk zou worden verklaard in de strafvervolging. Ze vroegen daarom om vrijspraak.

Eigen tribune

D. kwam zijn hele voetbalcarrière uit voor PEC Zwolle. In het stadion is een tribune naar hem vernoemd. PEC liet eerder al weten dat die naam ook bij een veroordeling niet zal worden aangepast.