Kampenaren weten coronameldpunt te vinden: tot nu toe 120 meldingen

Met een groepje jongeren voetballen, lekker hangen op het schoolplein, dicht op elkaar in de rij in de supermarkt: het mag allemaal niet meer. Maar ondanks de invoering van anderhalve meter afstand en een samenscholingsverbod voor meer dan drie mensen, gebeurt het nog wel. Wat doe je dan als je dat ziet? In Kampen is daar een heus meldpunt voor in het leven geroepen. Tot vandaag kwamen daar meer dan 120 meldingen binnen.

Kampen is vermoedelijk de enige gemeente in Overijssel die inwoners zo actief laat 'klikken', blijkt uit een snelle scan van de gemeentewebsites in de provincie. Uitzonderlijk dus, was het zo hard nodig? Volgens burgemeester Bort Koelewijn wel.

"In de eerste week van de coronacrisis merkten we veel onrust onder de Kamper bevolking. Er kwamen via verschillende kanalen signalen binnen dat het lang niet overal goed ging."

Geen 'kliklijn'

Overigens heeft de Kamper burgervader een hekel aan de typering 'kliklijn', zoals dat inmiddels in de volksmond is gaan heten. "Dat roept bij sommige mensen vervelende associaties op met de Tweede Wereldoorlog, waarin mensen werden verraden. Wij hebben het zelf daarom liever over een coronameldpunt, dat bedoeld is om niet het kwade voor de ander maar het goede."

Koelewijn gaat verder: "Ik vergelijk het met het zoeken van hulp voor iemand die dreigt te verdrinken, dat klik je niet maar dat meld je zodat iemand hulp krijgt. Het is melden zodat je met elkaar gezond blijft."

De meldingen die vrijwel dagelijks binnenstromen, komen van verschillende plekken zoals de trapveldjes en supermarkten. Het gaat niet alleen over jongeren, maar ook over particulieren die met grote groepen mensen bijeenkomen in de openbare ruimte. Maar ook in tuinen van particulieren.

Extra inzet Handhaving

De gemeente heeft extra politiemensen en boa's ingezet om te handhaven. Als er een melding wordt gedaan, gaat een van de toezichthouders op locatie kijken. Overtreders van het samenscholingsverbod krijgen niet direct een boete, dat gebeurt bij een tweede keer. Tot nu toe zijn er zo'n twintig boetes uitgedeeld in Kampen. Het gaat daarbij om forse bedragen.

Of andere gemeenten ook overgaan op zo'n meldpunt, is afwachten. Wel worden in andere gemeenten in Nederland soortgelijke meldpunten in het leven geroepen, bijvoorbeeld in Purmerend.