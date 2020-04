Boodschap 'Heb lief' van Zwolse kunstenaar gaat de hele wereld over

Het was een rustige periode voor de Zwolse kunstenaar. De opdrachten die stonden zijn uitgesteld of voorlopig gecanceld. Ook het scherm aan de straatkant van zijn atelier, waar normaal gesproken reclame wordt gemaakt voor musea of exposities, was leeg. Tot een weekje geleden dan.

Waar het allemaal begon: het atelier (Foto: Ronald A. Westerhuis)

'Mooie spreuk'

Want inmiddels staan de grote en veel gedeelde woorden 'heb lief' aan de Willemsvaart. "Het leek me wel tof om op dat scherm een mooie spreuk te zetten", vertelt Westerhuis. "Vervolgens waren er een paar ondernemers die ook zo'n banner wilden." Zwollenaren waren enthousiast en al snel was de spreuk op meerdere locaties in de provinciehoofdstad te zien.

Maar het ging pas echt hard toen filmmaker Lex Olthof zich bij het project aansloot. "Met z'n tweeën kregen we het idee om hier video's van te maken." Ze riepen mensen op zichzelf te filmen terwijl ze de woorden 'heb lief' uitspreken. Daar werd massaal op gereageerd. "Het is heel snel gegaan. We hebben er nu zo ongeveer een dagtaak aan."

Spread the love

Want er komen filmpjes binnen van over de hele wereld. Een Amerikaan die vrij vertaald 'spread the love' zegt, een dame uit Sjanghai die de twee Nederlandse woordjes probeert uit te spreken en vijf Nederlandse vriendinnen die vastzitten in Italië maar toch oproepen om lief te hebben. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Ook in Nederland gaat het hard. Zwollenaar Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is al fan. "Hij vond het fantastisch en heeft ons tweede filmpje ingesproken en dat verspreid." Inmiddels rijdt er ook een vrachtwagen rond met de tekst 'heb lief' en is er een aanvraag van een bedrijf met olietankers.

Positieve energie

Wat begon als een boodschap van twee simpele woorden, is nu een internationale hit. "Het was helemaal niet m'n bedoeling dat het zo zou lopen." Maar het project past wel precies in het straatje van Westerhuis.

"Mijn werk gaat over positieve energie. En het enige wat ik nu kan doen is een positieve boodschap uiten en ik kwam op 'heb lief'. Dan kun je wel heel lastige spreuken verzinnen, maar eigenlijk gaat het maar om één ding. Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Dat is gewoon de basis."

Wil jij ook een video opnemen? Klik hier voor meer informatie over het project.