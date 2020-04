Burgemeester Bats over vaarverbod Giethoorn: "Het is geen vakantie, het is echt crisis"

Vaarverbod in Giethoorn in strijd tegen corona

Volgens burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is dit nodig om een duidelijk signaal af te geven: "De boodschap is: blijf alsjeblieft thuis. Giethoorn is niet als elke willekeurige plaats in Nederland. In het paasweekend is het er altijd erg druk en we willen geen aanzuigende werking hebben."

Voor iedereen

Inwonersorganisatie Gieters Belang had verwacht dat het vaarverbod alleen zou gelden voor verhuurbootjes. Daarbij zouden er veel mensen op de smalle wandelpaden komen, en ook bij het in- en uitstappen is er dan risico op contact. Maar het verbod geldt voor iedereen, dus ook voor inwoners.

Evert van Dijk van Gieters Belang heeft daar uitgebreid met de burgemeester over gesproken: "Als je met je eigen gezin in je eigen boot zit, hou je je toch precies aan de regels van Rutte. Dan is het zelfs makkelijker om afstand te houden dan op de fiets. Wij respecteren het verbod, maar we hebben er daarom wel vraagtekens bij."

'Geen vakantie'

Volgens Bats is de maatregel noodzakelijk: "We willen niet dat mensen bootjes zien en toch even het dorp in gaan. Ik begrijp dat het jammer is voor de inwoners, maar het is maar voor vier dagen. Blijf dan gewoon thuis. Het is geen vakantie, het is echt crisis, en een heel zware crisis."

Het verbaast de burgemeester dat hij dit toch nog moet uitleggen: "Ik maak in mijn omgeving en in omliggende gemeenten mee wat het doet als er veel doden vallen. De ziekenhuizen zijn overvol, het is bijna oorlog. Ik wil niet meewerken aan de verdere verspreiding, ik wil dat zien te voorkomen."

Handhavers

Wie toch op het water te vinden is, komt daar niet mee weg, zegt Bats: "We hebben met onze handhavers en met de politie afgesproken dat we fors gaan inzetten op controles en handhaving. We willen ervoor zorgen dat echt iedereen zich aan het verbod houdt."

"Ook houden we in de gaten of het niet te druk wordt op plekken op het water buiten Giethoorn of op de smalle wandelpaden langs de gracht. Desnoods sluiten we die ook af. We zeggen niet voor niks: blijf thuis."

Groot gebied

Het vaarverbod geldt dit hele weekend voor bijna heel Giethoorn tot aan Wanneperveen. Op het kanaal Beukers-Steenwijk en ten westen daarvan mag wel worden gevaren.