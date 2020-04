De 17 gezichten van de oorlog in Overijssel | Jan Willem Haye wordt herdacht als verzetsheld, maar blijkt kille moordenaar

Rechtvaardigheid was ver te zoeken in de oorlog. Terwijl onschuldige mensen moesten onderduiken of gevangen werden gezet, lapten de Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers de rechtstaat steeds meer aan hun laars. Uiteindelijk werd zelfs het standrecht ingevoerd, waarbij mensen zonder proces ter dood veroordeeld konden worden. Geen wonder dat steeds meer burgers het recht in eigen hand namen. Maar hoever mag je gaan in het ondernemen van gewelddadige tegenacties?

Van 1 tot en met 17 april treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Eigenrichting in Heino

De Zwolse NSB’er Koopman bezocht in Heino een café toen hij op de terugweg was van Raalte naar zijn woonplaats Zwolle. In het café trof hij Klaas Muller met zijn vriend Jan Willem Haye. De jongens namen afscheid met een biertje, want de gefrustreerde Klaas moest naar Duitsland. Toen hij Koopman met een NSB-speldje binnen zag komen, riep hij hem meteen ‘houzee’ tegemoet, waarop een stevige woordenwisseling ontstond die door ingrijpen van omstanders werd gesust.

De jongens vreesden dat ze hier last mee konden krijgen, fietsten Koopman achterna en sloegen hem van zijn fiets. Niet lang na de moord werden Muller en Haye opgepakt. Ze bekenden uiteindelijk hun schuld en werden ter dood veroordeeld. In de kerk in Heino worden de moordenaars ten onrechte vereerd als verzetshelden. Verderop in het dorp is een straat naar Jan Willem Haye vernoemd en staat hij vermeld op Erelijst van Gevallenen 1940-45.

Lees hier het achtergrondartikel over het onderzoek van historicus Ewout van der Horst naar de oorlogsgeschiedenis van Jan Willem Haye.

Bekijk hier de mini-documentaire over het thema ‘eigenrichting’