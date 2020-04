Jubileumeditie 50 jaar races Luttenbergring uitgesteld en verzet naar 26 september

Er hadden zich al driehonderd deelnemers aangemeld voor de races in het kader van 50 jaar Luttenbergring. Hun inschrijving blijft gehandhaafd voor de latere datum.

"Helaas ontkomen ook wij er niet aan ons evenement te verzetten. Vooropgesteld staat dat wij altijd op een verantwoorde wijze een leuke dag willen neerzetten voor onze deelnemers. Dat gaat nu gewoonweg niet. Vanwege de maatregelen omtrent de bestrijding van het coronavirus zou het ook pas na 1 juni duidelijk worden of we wel een vergunning zouden krijgen. Dat is natuurlijk veel te kort dag", meldt de stichting.

Volgens het bestuur in Luttenberg was het besluit om de races te verzetten onvermijdelijk. Na een zeer succesvolle, maar regenachtige editie van de Classic Race Demonstratie afgelopen oktober, was er juist ingezet op een datum met een grotere kans op betere weersomstandigheden.

Legendarische status

Een mooie bijkomstigheid was dat de beoogde datum van 13 juni, precies twee weken voor de TT in Assen, ook van oudsher de datum was van de Raalte Races die de Luttenbergring zijn haast legendarische status gaven in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Tijdens deze hoogtijdagen van de Nederlandse motorsport, waarin vele Nederlandse rijders op wereldniveau actief waren, trokken soms wel 35.000 bezoekers naar Luttenberg.



Om deze rijke geschiedenis in ere te houden worden er enkele extra activiteiten georganiseerd die ook meeverhuizen naar het weekend van 26 september.