Scania en Vredestein hervatten productie voorzichtig en onder voorwaarden

Vrachtwagenproducent Scania in Zwolle en bandenproducent Vredestein in Enschede gaan hun productie hervatten. Scania krijgt weer noodzakelijke onderdelen binnen en Vredestein ziet dat er weer enige vraag naar autobanden ontstaat.

Scania treft voorbereidingen om bij Scania Production Zwolle en Scania Production Meppel de productie weer op te starten. Woordvoerder Vrielink: "Deze herstart maakt deel uit van een omvangrijke operatie om de gehele Europese productie weer voorzichtig en gefaseerd op te starten. In Zwolle zal de productielijn op 20 april weer gestart worden en in Meppel zullen de lakstraten en spuitcabines vanaf 28 april weer operationeel zijn. In de eerste fase zullen de volumes nog laag zijn en zal de primaire focus liggen op het creëren van een veilige werkomgeving voor de medewerkers en het testen van de leveranciers".

Werken op anderhalve meter

De persoonlijke veiligheid van de medewerkers staat hierbij voorop, benadrukt Scania. Vrielink daarover: "Het is absoluut noodzakelijk dat zij volgens de nationale richtlijnen van hygiëne en social distancing kunnen werken. Daarnaast zullen de vele leveranciers in de omvangrijke supply chain van Scania nauw gemonitord worden. Het voorzichtig opstarten van de productie betekent weer een stap in de goede richting".

Bij Scania Zwolle werken normaal gesproken 2000 man, bij Scania Meppel zo'n 500.

Bandenmarkt trekt aan

Vredestein legde op vrijdag 27 maart de productie van de autobanden stil, er werden geen banden meer gevraagd omdat de complete Duitse auto-industrie ook stil stond. Banden voor landbouwvoertuigen werden nog wel gemaakt. Intussen merkt het bedrijf toch weer vraag naar autobanden, zelfs meer dan verwacht, zo laat woordvoerder Oostveen weten: "Het is tijd om banden te wisselen en veel mensen zijn daar toch mee bezig. Wij verkopen daardoor nu meer dan in eerste instantie gedacht. Dit kan ook te maken hebben met dat er qua aanbod veel minder keuze is, omdat alle bandenfabrieken in Zuid-Europa en elders in de wereld volledig gesloten zijn".

Lichtpuntje voor Vredestein

Goed nieuws voor Vredestein dus, zegt Oostveen. "Vanwege deze ontwikkeling is vandaag besloten om de productie van personenwagenbanden vanaf volgende week dinsdag voorzichtig aan weer op te schalen naar ongeveer 30% van de normaal geplande productie. En het goede nieuws is dat dit met name maten zijn van 17” en hoger. Oftewel ultra-high performance banden. Dit zijn banden met hogere winstmarges en dat zijn in deze periode voorzichtige lichtpuntjes die wij goed kunnen gebruiken. Wij hopen dan ook dat deze stijgende lijn zich de komende periode blijft voortzetten."

Dat goede nieuws kon Vredestein wel gebruiken want kort voor de coronacrisis werd bekend dat het bedrijf de productie van 'gewone' autobanden in Enschede wil stopzetten omdat die verlieslatend zouden zijn. Hierdoor verliezen 750 werknemers in 2021 hun baan bij Vredestein in Enschede.